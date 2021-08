MATT BERNINGER

Matthew Donald Berninger (13 de febrero de 1971) es un cantautor estadounidense, conocido por su clásica voz de barítono, y popular principalmente por ser el líder de The National. En 2014, también formó el proyecto EL VY con Brent Knopf de Ramona Falls y Menomena y lanzó el álbum Return to the Moon en noviembre de 2015. En mayo de 2020, Berninger compartió la canción principal de su álbum debut en solitario, Serpentine Prison, que publicó en octubre de 2020.

ÚLTIMO LANZAMIENTO: Serpentine Prison (2021)

DISCOGRAFÍA

Serpetine Prison (2020)

