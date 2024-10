Sobre Maxïmo Park

Maxïmo Park es una banda británica de rock alternativo formada en el año 2000 en Newcastle, Inglaterra. El grupo está compuesto por Paul Smith (voz), Duncan Lloyd (guitarra) y Tom English (batería). Su estilo musical se enmarca dentro del indie rock y el post-punk revival, con influencias de bandas como Franz Ferdinand y Bloc Party.

El debut discográfico de Maxïmo Park llegó en 2005 con A Certain Trigger, un álbum que recibió aclamación crítica y fue nominado al Mercury Prize. Este éxito inicial fue seguido por Our Earthly Pleasures en 2007, que alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado ocho álbumes de estudio, incluyendo Quicken the Heart (2009), The National Health (2012), Too Much Information (2014), Risk to Exist (2017), Nature Always Wins (2021) y Stream of Life (2024).

Fuentes utilizadas: Wikipedia, Spotify, Apple Music

Discografía de Maxïmo Park

A Certain Trigger (2005)

Our Earthly Pleasures (2007)

Quicken the Heart (2009)

The National Health (2012)

Too Much Information (2014)

Risk to Exist (2017)

Nature Always Wins (2021)

Stream of Life (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para descubrir lo mejor de Maxïmo Park, te invitamos a escuchar su playlist de grandes éxitos en Spotify. En esta colección encontrarás temas icónicos como Apply Some Pressure, Books from Boxes y Our Velocity. Sumérgete en el universo musical de la banda y disfruta de sus mejores canciones en la playlist This Is Maxïmo Park.

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip de Apply Some Pressure, uno de los temas más populares de la banda. Puedes verlo en YouTube aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!