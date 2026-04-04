Sobre Megadeth

Megadeth es una banda estadounidense de thrash metal formada en 1983 en Los Ángeles por Dave Mustaine, tras su salida de Metallica. Considerada uno de los “Big Four” del género junto a Metallica, Slayer y Anthrax, la banda ha definido el sonido del thrash con guitarras altamente técnicas, tempos acelerados y letras centradas en política, guerra y conflictos sociales. A lo largo de su trayectoria, han sufrido numerosos cambios de formación —con Mustaine como único miembro constante—, han publicado 17 álbumes de estudio, han recibido 12 nominaciones a los Grammy y han ganado uno en 2017 por “Dystopia”. Con más de 38 a 50 millones de discos vendidos mundialmente, su legado incluye discos esenciales como Rust in Peace (1990), Countdown to Extinction (1992) y Youthanasia (1994). Tras anunciar en agosto de 2025 que su disco de 2026 sería el último, Megadeth se encamina a una gira final que cerrará más de cuatro décadas de historia.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Megadeth

Killing Is My Business… and Business Is Good! (1985)

Peace Sells… but Who’s Buying? (1986)

So Far, So Good… So What! (1988)

Rust in Peace (1990)

Countdown to Extinction (1992)

Youthanasia (1994)

Cryptic Writings (1997)

Risk (1999)

The World Needs a Hero (2001)

The System Has Failed (2004)

United Abominations (2007)

Endgame (2009)

Thirteen (2011)

Super Collider (2013)

Dystopia (2016)

The Sick, the Dying… and the Dead! (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist This Is Megadeth es el lugar perfecto para sumergirse en la potencia y complejidad de la banda. Allí encontrarás himnos fundamentales como “Holy Wars… The Punishment Due”, “Hangar 18”, “Symphony of Destruction”, “A Tout Le Monde”, “Sweating Bullets” o “Dystopia”, junto a temas recientes que muestran la vigencia creativa de Dave Mustaine. Riffs vertiginosos, solos de alta precisión y letras directas convierten esta lista en un recorrido imprescindible para veteranos del metal y nuevos oyentes.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de Megadeth es “Holy Wars… The Punishment Due”, una obra monumental del thrash metal que acumula más de 83 millones de visualizaciones y representa uno de los mayores hitos creativos de la banda. Como tema de apertura de su aclamado álbum Rust in Peace (1990), la canción despliega la velocidad, la complejidad técnica y la carga política que definen a Dave Mustaine y su propuesta artística. Su videoclip, cargado de energía cruda y estética propia del metal de principios de los 90, se ha convertido en un referente absoluto del género y continúa atrayendo a nuevas generaciones de oyentes.



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