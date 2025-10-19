Sobre Metallica

Metallica es una banda estadounidense de heavy metal fundada en 1981 en Los Ángeles por James Hetfield y Lars Ulrich, aunque ha estado radicada en San Francisco durante la mayor parte de su carrera. Considerados pioneros del thrash metal, su sonido agresivo y técnico revolucionó el género desde sus primeros discos. A lo largo de más de 40 años, han publicado álbumes esenciales como Kill ‘Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets y el icónico Metallica (1991), conocido como “The Black Album”, que los catapultó al estrellato mundial.

La banda ha atravesado múltiples cambios de formación: Dave Mustaine fue reemplazado por Kirk Hammett en 1983; Cliff Burton, fallecido trágicamente en 1986, fue sustituido por Jason Newsted, quien a su vez dejó paso a Robert Trujillo en 2003. Su evolución musical ha sido marcada por etapas de experimentación (Load, Reload, St. Anger) y regresos a sus raíces (Death Magnetic, Hardwired… to Self-Destruct). En 2023, sorprendieron con 72 Seasons, una introspección sonora sobre los primeros años de vida.

Con más de 125 millones de discos vendidos, giras multitudinarias y una influencia que trasciende generaciones, Metallica sigue siendo una de las bandas más grandes e influyentes del rock y el metal.

Discografía de Metallica

Kill ‘Em All (1983)

Ride the Lightning (1984)

Master of Puppets (1986)

…And Justice for All (1988)

Metallica (1991)

Load (1996)

Reload (1997)

St. Anger (2003)

Death Magnetic (2008)

Hardwired… to Self-Destruct (2016)

72 Seasons (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en la esencia de Metallica, esta playlist es el punto de partida perfecto. Desde los riffs demoledores de Master of Puppets hasta la emotividad de Nothing Else Matters, aquí encontrarás los himnos que han definido su legado. Ideal para fans veteranos y nuevos oyentes que buscan entender por qué esta banda sigue siendo un referente absoluto.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más emblemáticos de Metallica es Enter Sandman, una pieza visual que acompañó el éxito global del Black Album. Su atmósfera inquietante y potente narrativa visual lo convirtieron en un clásico instantáneo del metal en los años 90. No te pierdas esta obra que marcó un antes y un después en la historia del videoclip musical.

