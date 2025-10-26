Sobre Michael Kiwanuka

Michael Kiwanuka (Londres, 1987) es un cantautor británico de ascendencia ugandesa que ha logrado consolidarse como una de las voces más auténticas y conmovedoras del soul contemporáneo. Su música fusiona elementos de soul, folk, rock psicodélico y blues, con letras introspectivas que abordan temas como la identidad, la pertenencia y la lucha interior. Su voz cálida y rasposa ha sido comparada con leyendas como Curtis Mayfield, Terry Callier y Van Morrison.

Debutó en 2011 con los EPs Tell Me a Tale e I’m Getting Ready, y fue rápidamente reconocido por la crítica británica, que lo situó como uno de los artistas emergentes más prometedores. En 2012 ganó la prestigiosa encuesta BBC Sound of 2012, uniéndose a una lista de ganadores que incluye a Adele, Ellie Goulding y Florence + the Machine.

Su primer álbum, Home Again (2012), mostró una sensibilidad clásica con arreglos acústicos y letras íntimas. En 2016, lanzó Love & Hate, producido en parte por Danger Mouse, donde exploró sonidos más oscuros y cinematográficos. Su consagración llegó con Kiwanuka (2019), un disco ambicioso y profundamente personal que le valió el Mercury Prize 2020, uno de los galardones más prestigiosos de la música británica.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Michael Kiwanuka

Home Again (2012)

Love & Hate (2016)

Kiwanuka (2019)

Small Changes (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si aún no conoces la música de Michael Kiwanuka, esta playlist es la puerta de entrada perfecta. Incluye joyas como Cold Little Heart, que se hizo mundialmente conocida como tema principal de la serie Big Little Lies, así como Love & Hate, You Ain’t the Problem y Home Again. Una experiencia sonora que combina emoción, elegancia y profundidad.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más impactantes de Michael Kiwanuka es You Ain’t the Problem (Official Video), una pieza visual poderosa que acompaña el primer sencillo de su álbum Kiwanuka. Con una estética retro y cinematográfica, el vídeo refleja la energía liberadora de la canción y la fuerza de su mensaje sobre la autoaceptación.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!