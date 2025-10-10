Sáb 11 octubre 2025
MILES KANE

Sobre Miles Kane

Miles Kane, nacido en Birkenhead (Reino Unido) en 1986, es uno de los nombres clave del indie rock británico del siglo XXI. Su carrera comenzó como guitarrista en The Little Flames, y más tarde lideró The Rascals, con quienes publicó Rascalize (2008). Su salto definitivo llegó con The Last Shadow Puppets, el proyecto conjunto con Alex Turner (Arctic Monkeys), cuyo álbum The Age of the Understatement (2008) fue un éxito rotundo y marcó el inicio de una colaboración artística duradera.

En solitario, Miles Kane debutó con Colour of the Trap (2011), seguido por Don’t Forget Who You Are (2013), Coup de Grâce (2018), Change the Show (2022) y One Man Band (2023). Su estilo combina influencias del mod rock, glam, punk y britpop, con una estética retro y letras que oscilan entre lo romántico y lo provocador. En 2025, lanzó Sunlight in the Shadows, su sexto álbum, consolidando su madurez artística y su capacidad para reinventarse sin perder identidad.

Discografía de Miles Kane

  • Colour of the Trap (2011)
  • Don’t Forget Who You Are (2013)
  • Coup de Grâce (2018)
    Change the Show (2021)
  • One Man Band (2023)
  • Sunlight in the Shadows (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Quieres descubrir el universo sonoro de Miles Kane? Esta playlist reúne sus temas más emblemáticos: Come Closer, Rearrange, Don’t Forget Who You Are, Inhaler, Troubled Son y Can You See Me Now. Una mezcla de energía, actitud y melodía que define su estilo inconfundible.

Videoclip Destacado

La evolución visual de Miles Kane se refleja en sus videoclips más recientes, que combinan estética retro, actitud glam y narrativa emocional. Por ejemplo, en I Pray, una pieza intensa y espiritual que muestra su faceta más introspectiva.

