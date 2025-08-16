Sobre Miley Cyrus

Miley Cyrus, nacida como Destiny Hope Cyrus el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, es una cantante, compositora y actriz estadounidense que ha dejado una huella imborrable en la música pop. Hija del cantante country Billy Ray Cyrus, saltó a la fama a los 13 años como protagonista de la serie de Disney Channel Hannah Montana (2006-2011), un fenómeno cultural que la consolidó como ídolo adolescente. Su carrera musical comenzó con la banda sonora Hannah Montana (2006), que debutó como número uno en el Billboard 200, marcando su inicio como la artista más joven en lograrlo. Desde entonces, ha lanzado nueve álbumes de estudio, evolucionando desde el pop adolescente y country pop de Meet Miley Cyrus (2007) y Breakout (2008) hasta explorar géneros como dance-pop en Can’t Be Tamed (2010), hip-hop y R&B en Bangerz (2013), psicodelia en Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), country pop en Younger Now (2017), rock ochentero en Plastic Hearts (2020) y pop introspectivo en Endless Summer Vacation (2023). Su más reciente trabajo, Something Beautiful (2025), combina elementos pop con influencias de la música dance de los 70. Con éxitos como Party in the U.S.A., Wrecking Ball y Flowers, Miley Cyrus ha vendido más de 55 millones de singles y 20 millones de álbumes a nivel mundial, siendo reconocida como la novena mejor artista femenina del Billboard 200. Su versatilidad vocal, reinvenciones artísticas y autenticidad la han convertido en un ícono cultural, con tres premios Grammy, incluyendo Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por Flowers en 2024, además de ser nombrada Leyenda Disney en el mismo año.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Miley Cyrus

Meet Miley Cyrus (2007)

Breakout (2008)

Can’t Be Tamed (2010)

Bangerz (2013)

Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015)

Younger Now (2017)

Plastic Hearts (2020)

Endless Summer Vacation (2023)

Something Beautiful (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Miley Cyrus con una playlist que captura la esencia de su evolución artística. Desde los himnos adolescentes como See You Again y The Climb hasta los poderosos Wrecking Ball y Flowers, esta selección reúne los sencillos que han definido su carrera, mostrando su capacidad para reinventarse y dominar géneros tan diversos como el pop, rock y country. Escucha sus letras cargadas de emoción, su voz mezzosoprano única y los ritmos que han marcado generaciones. ¡No te pierdas esta experiencia sonora que refleja el alma indomable de Miley!

Videoclip Destacado

No puedes perderte el icónico videoclip de Wrecking Ball, el sencillo de Miley Cyrus que marcó un hito en su carrera en 2013. Dirigido por Terry Richardson, este video combina vulnerabilidad emocional con una estética audaz, mostrando a Miley en una interpretación cruda y poderosa que rompió récords y encabezó las listas del Billboard Hot 100. Su impacto visual y su mensaje de liberación lo convierten en una pieza clave de la cultura pop. ¡Dale play y déjate cautivar por esta obra maestra!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

