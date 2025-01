Sobre Milky Chance

Milky Chance es una banda de folk rock alternativo alemana formada en 2012 en Kassel. El dúo está compuesto por Clemens Rehbein (voz y guitarra) y Philipp Dausch (bajo y percusión). Su primer sencillo, Stolen Dance, lanzado en abril de 2013, alcanzó el número uno en varios países y les otorgó el premio 1Live Krone a la mejor canción. Su álbum debut, Sadnecessary, lanzado en octubre de 2013, incluyó el sencillo Down by the River y fue nombrado Álbum de la Semana por Spin en 2014. La banda ha continuado su éxito con álbumes como Blossom (2017), Mind the Moon (2019) y Living in a Haze (2023). Con su estilo único que mezcla influencias del reggae, la electrónica y el folk, Milky Chance ha logrado una base de seguidores leal y ha realizado giras por todo el mundo, incluyendo presentaciones en festivales como Coachella.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Milky Chance

Sadnecessary (2013)

Blossom (2017)

Mind the Moon (2019)

Trip Tape (2021)

Living in a Haze (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes del folk rock y la música alternativa, Milky Chance ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde los ritmos pegajosos de Stolen Dance hasta la emotividad de Down by the River, su música captura la esencia de la innovación y la creatividad. No te pierdas temas como Cocoon, Blossom y Living in a Haze. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Stolen Dance es uno de los más icónicos de Milky Chance. Con su estilo visual distintivo y su ritmo contagioso, este video ha acumulado millones de vistas en YouTube y sigue siendo un favorito entre los fans. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!