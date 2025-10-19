Sobre Mishima

Desde su fundación en Barcelona en 1999, Mishima se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del indie pop catalán. Liderados por David Carabén, y acompañados por Dani Vega, Xavi Caparrós y Alfons Serra, el grupo ha sabido capturar la vida en forma de canción con una sensibilidad lírica y sonora que los distingue. Sus dos primeros discos fueron grabados en inglés, pero el reconocimiento definitivo llegó con Trucar a casa. Recollir les fotos. Pagar la multa (2005), marcando el inicio de una etapa en catalán que ha definido su identidad artística.

A lo largo de más de dos décadas, Mishima ha publicado nueve álbumes de estudio y uno en directo, explorando temas como el amor, la pérdida, la introspección y la belleza cotidiana. Títulos como Set tota la vida, L’amor feliç, L’ànsia que cura o Ara i res son reflejo de una evolución constante, donde cada disco es una pieza esencial de un todo coherente y emocionalmente poderoso. Su último trabajo, L’aigua clara (2022), reafirma su compromiso con la canción como forma de expresión profunda y honesta.

Lipstick traces (2000)0

The fall of public man (2003)

Trucar a casa. Recollir les fotos. Pagar la multa (2005)

Set tota la vida (2007)

Ordre i aventura (2010)

L’amor feliç (2012)

L’ànsia que cura (2014)

Ara i res (2017)

L’aigua clara (2022)

Si quieres adentrarte en el universo emocional de Mishima, te recomendamos escuchar su playlist oficial, donde se reúnen sus temas más emblemáticos. Desde Mai més hasta Tornaràs a tremolar, pasando por La forma d’un sentit o Qui més estima, cada canción es una ventana a su mundo poético y sonoro. Ideal para descubrir por qué esta banda es un referente del pop catalán contemporáneo.

Uno de los videoclips más representativos de Mishima es L’última ressaca, extraído del álbum L’amor feliç. Dirigido por Lluís Cerveró y producido por CANADA, este trabajo visual captura la melancolía y la elegancia que caracterizan a la banda. Un imprescindible para entender su estética y sensibilidad artística.

