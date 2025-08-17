Sobre Mogwai

Desde su formación en 1995 en Glasgow, Escocia, Mogwai se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del post-rock, un género que han ayudado a definir con su enfoque innovador y emotivo. Fundada por Stuart Braithwaite (guitarra, voz), Dominic Aitchison (bajo) y Martin Bulloch (batería), la banda se completó con la incorporación de John Cummings (guitarra) y, posteriormente, Barry Burns (guitarra, piano, sintetizador, voz). Su música, caracterizada por largos pasajes instrumentales, combina delicadeza y brutalidad, alternando momentos de introspección con crescendos explosivos. Su álbum debut, Mogwai Young Team (1997), marcó un hito en el post-rock, seguido por obras como Come On Die Young (1999), más melancólico, y Rock Action (2001), que introdujo elementos electrónicos. Con 11 álbumes de estudio, varios EP, bandas sonoras como Zidane: A 21st Century Portrait (2006) y Les Revenants (2013), y un número 1 en las listas del Reino Unido con As the Love Continues (2021), Mogwai ha dejado una huella imborrable. En 2025, celebran 30 años con The Bad Fire, su último trabajo, consolidando su legado como pioneros del género.

Discografía de Mogwai

Mogwai Young Team (1997)

Come On Die Young (1999)

Rock Action (2001)

Happy Songs for Happy People (2003)

Mr Beast (2006)

The Hawk Is Howling (2008)

Hardcore Will Never Die, But You Will (2011)

Rave Tapes (2014)

Every Country’s Sun (2017)

As the Love Continues (2021)

The Bad Fire (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Mogwai con una selección de sus temas más emblemáticos, desde los crescendos épicos de Mogwai Fear Satan hasta la melancolía envolvente de Take Me Somewhere Nice. Esta playlist reúne lo mejor de su carrera, capturando la esencia de su post-rock innovador que ha inspirado a generaciones. Perfecta para quienes buscan emociones intensas y paisajes sonoros únicos, esta selección es una puerta de entrada a su legado.

Videoclip Destacado

El videoclip de Ritchie Sacramento, uno de los temas más destacados del álbum As the Love Continues de Mogwai, es una pieza visual profundamente evocadora que complementa a la perfección la intensidad emocional de la canción. Con una estética onírica y una narrativa cargada de melancolía, el vídeo logra capturar la esencia del post-rock de la banda escocesa: atmósferas envolventes, belleza introspectiva y una carga sentimental que trasciende lo musical. Es una experiencia sensorial que atrapa desde el primer segundo, convirtiéndose en un homenaje visual a la fragilidad y la memoria.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

