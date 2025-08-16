Sobre Morrissey

Steven Patrick Morrissey, conocido simplemente como Morrissey, es una figura icónica del rock alternativo, cuya carrera abarca más de cuatro décadas marcadas por una sensibilidad única y una voz inconfundible. Nacido el 22 de mayo de 1959 en Manchester, Inglaterra, Morrissey saltó a la fama como el carismático líder de The Smiths, la influyente banda de los años 80 que redefinió el indie rock con su mezcla de letras poéticas, melodías melancólicas y una actitud desafiante. Tras la disolución de The Smiths en 1987, Morrissey emprendió una prolífica carrera en solitario, debutando en 1988 con el álbum Viva Hate, que incluyó éxitos como Suedehead y Everyday Is Like Sunday. Desde entonces, ha lanzado 13 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, 12 recopilatorios, 2 EPs, 60 singles y 7 álbumes de video, trabajando con sellos como His Master’s Voice, Sire Records, Parlophone, Polydor, RCA Victor, Island, Mercury, Sanctuary Records, EMI, Reprise Records, Rhino, Decca Records, Harvest y BMG. Su discografía refleja una evolución constante, desde el pop introspectivo de Vauxhall and I hasta el tono político de World Peace Is None of Your Business. Conocido por su estilo lírico mordaz, su compromiso con los derechos de los animales y su personalidad polémica, Morrissey sigue siendo un artista venerado por fans en todo el mundo, a pesar de controversias que han marcado su carrera. Su legado incluye una influencia duradera en la música alternativa y una conexión única con oyentes que encuentran en sus canciones un reflejo de sus emociones más profundas.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Morrissey

Viva Hate (1988)

Kill Uncle (1991)

Your Arsenal (1992)

Vauxhall and I (1994)

Southpaw Grammar (1995)

Maladjusted (1997)

You Are the Quarry (2004)

Ringleader of the Tormentors (2006)

Years of Refusal (2009)

World Peace Is None of Your Business (2014)

Low in High School (2017)

California Son (2019)

I Am Not a Dog on a Chain (2020)

Bonfire of Teenagers (2022 – aún sin publicar)

