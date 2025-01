Sobre Mount Kimbie

Con ritmos familiares que se mezclan con producciones de otro mundo, Mount Kimbie son posiblemente responsables del nacimiento del término «post-dubstep». Dominic Maker y Kai Campos formaron Mount Kimbie mientras ambos estudiaban en la Universidad de Southbank en Londres. A principios de 2009 lanzaron su EP debut, Maybes, a través del sello Hotflush Recordings. Más tarde, ese mismo año, apareció un segundo EP, Sketch on Glass, seguido de remezclas de artistas como Big Pink, Foals y the xx. Hotflush publicó su debut de larga duración, Crooks & Lovers, en 2010. Tres años después, regresaron con Cold Spring Fault Less Youth, un álbum que contó con más voces, incluidas dos pistas con King Krule. En 2017, lanzaron su tercer álbum de estudio, Love What Survives, que incluyó apariciones especiales de James Blake, King Krule y Michachu. En 2022, lanzaron el álbum doble MK 3.5: Die Cuts | City Planning, y en 2024, su último trabajo, The Sunset Violent.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Mount Kimbie

Crooks & Lovers (2010)

Cold Spring Fault Less Youth (2013)

Love What Survives (2017)

MK 3.5: Die Cuts | City Planning (2022)

The Sunset Violent (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Mount Kimbie con su playlist de canciones imprescindibles. Desde los ritmos hipnóticos de Carbonated hasta las colaboraciones con King Krule en You Took Your Time, cada pista es una muestra de su innovador enfoque musical. No te pierdas temas como Made To Stray y Marilyn, que capturan la esencia de su estilo único. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de Mount Kimbie, Carbonated. Este video, dirigido por Tyrone Lebon, captura la esencia visual y sonora del dúo, transportándote a un viaje sensorial a través de su música. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones y nuestro perfil oficial de WhatsApp!