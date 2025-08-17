Sobre Mucho

Formado en 2010 en Toledo tras la disolución de The Sunday Drivers, Mucho es un proyecto musical que fusiona indie rock, pop cósmico y sonidos electrónicos con una propuesta fresca y evolutiva. Inicialmente integrado por Fausto Pérez (guitarra), Miguel de Lucas (bajo), Carlos Pinto (batería) y Martí Perarnau (voz y letras, ex-Underwater Tea Party), la banda incorporó en 2012 a Víctor Cabezuelo (teclados y voz). Su debut homónimo, Mucho (2011), marcó el inicio de un sonido que combina melodías bailables con influencias ochenteras. Con El Apocalipsis según Mucho (2013), exploraron un rock más crudo, mientras que Pidiendo en las puertas del infierno (2016) apostó por sintetizadores y letras mordaces, consolidando su evolución. En 2019, Martí Perarnau asumió el liderazgo en solitario para ¿Hay alguien en casa?, un álbum introspectivo con toques electrónicos que recibió elogios de la crítica. Mucho se ha destacado por su capacidad de reinventarse, colaborando con artistas como Iván Ferreiro, Zahara y Tulsa, y dejando una huella en la escena indie española con su estilo único y letras que abordan desde el amor hasta la crítica social.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Mucho

Mucho (2011)

El Apocalipsis según Mucho (2013)

Pidiendo en las puertas del infierno (2016)

¿Hay alguien en casa? (2019)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Mucho con una selección de sus temas más emblemáticos, desde los ritmos bailables de 1985 hasta la intensidad emocional de El enemigo ahora vive en todos nosotros. Esta playlist reúne la esencia de su evolución sonora, con letras que invitan a la reflexión y melodías que enganchan desde la primera escucha. Perfecta para fans del indie rock y quienes buscan descubrir un sonido fresco y auténtico.

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de El enemigo ahora vive en todos nosotros, una pieza visual que captura la energía cruda y la atmósfera introspectiva de Mucho. Con una estética que combina lo retro y lo futurista, este video refleja la evolución del grupo hacia un sonido más electrónico y visceral, invitando a los espectadores a sumergirse en su propuesta única.

