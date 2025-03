Sobre Muse

Muse es una banda británica de rock alternativo formada en 1994 en Teignmouth, Devon. Integrada por Matthew Bellamy (voz, guitarra y piano), Chris Wolstenholme (bajo y coros) y Dominic Howard (batería), la banda es conocida por su capacidad para fusionar géneros como el rock progresivo, la electrónica y el art rock. Su álbum debut, Showbiz (1999), marcó el inicio de una carrera llena de éxitos, consolidándose con Origin of Symmetry (2001) y Absolution (2003).

Con Black Holes and Revelations (2006), alcanzaron un reconocimiento global, gracias a temas como Supermassive Black Hole. A lo largo de su trayectoria, han explorado temáticas como la conspiración, el existencialismo y la ciencia ficción, reflejadas en discos como The Resistance (2009) y Drones (2015). Su último trabajo, Will of the People (2022), reafirma su capacidad para reinventarse y conectar con las nuevas generaciones.

Discografía de Muse

Showbiz (1999)

Origin of Symmetry (2001)

Absolution (2003)

Black Holes and Revelations (2006)

The Resistance (2009)

The 2nd Law (2012)

Drones (2015)

Simulation Theory (2018)

Will of the People (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo de Muse con una playlist que reúne sus temas más icónicos. Desde la intensidad de Knights of Cydonia hasta la energía de Uprising, cada canción es un testimonio de su evolución musical y su capacidad para emocionar. Esta selección es ideal para redescubrir su legado y disfrutar de su inconfundible estilo. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Uprising es una obra visual que refleja la esencia combativa de Muse. Con una narrativa distópica y efectos especiales galardonados, el video captura la energía y el mensaje de resistencia de la canción. Su estética única lo convierte en un clásico imprescindible. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

