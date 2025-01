Sobre My Morning Jacket

Proveniente de Kentucky, My Morning Jacket es un grupo a mitad de camino entre el indie-rock y el alt-country, cuya música mezcla sonidos rurales y acentos sureños con asaltos frontales de guitarras y baterías, ocasionalmente aligerados por texturas de estilo shoegaze. La voz del cantante Jim James recuerda a la de Neil Young y sus poéticas letras iluminan temas generalmente oscuros y viscerales. Capaces de fundir el rock con raíces y psicodelia en canciones sutiles y poderosas. Música que tiende a la evasión ensoñadora, con melodías encantadas y desarrollos épicos. Una fórmula única que Jim James y compañía llevan explorando con un éxito arrollador desde finales de los 90: mezcla de guitarras con sintetizadores, armonías vocales propias del country y bases rítmicas poderosas.

Discografía de My Morning Jacket

The Tennessee Fire (1999)

At Dawn (2001)

It Still Moves (2003)

Z (2005)

Evil Urges (2008)

Circuital (2011)

The Waterfall (2015)

The Waterfall II (2020)

My Morning Jacket (2021)

Is (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

My Morning Jacket ha destacado en la escena musical con su estilo único que mezcla rock alternativo, pop y country. Entre sus canciones más destacadas se encuentran One Big Holiday, Wordless Chorus y Touch Me I’m Going to Scream Pt. 2. Estas canciones capturan la esencia de la banda y muestran su capacidad para crear melodías inolvidables y letras profundas. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Love Love Love de My Morning Jacket es una vibrante oda a la energía y el optimismo. Con una estética que evoca la psicodelia de los años 70, el video combina colores brillantes y efectos visuales hipnóticos que complementan perfectamente la melodía pegajosa y el mensaje positivo de la canción. La banda, liderada por Jim James, se presenta en un entorno que parece sacado de un sueño, con paisajes surrealistas y una atmósfera de ensueño que invita al espectador a sumergirse en un viaje sensorial.

