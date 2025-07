Sobre Neil Young

Neil Young, nacido el 12 de noviembre de 1945 en Toronto, Canadá, es uno de los músicos más influyentes y versátiles del rock, conocido por su voz inconfundible, sus letras introspectivas y su capacidad para reinventarse. Su carrera comenzó en los años 60 con The Squires y Mynah Birds, antes de co-fundar Buffalo Springfield en 1966 junto a Stephen Stills y Richie Furay, creando himnos como For What It’s Worth. Tras la disolución del grupo, se unió a Crosby, Stills, Nash & Young, contribuyendo al éxito de Déjà Vu (1970). Su carrera solista despegó con Everybody Knows This Is Nowhere (1969), junto a Crazy Horse, que incluyó clásicos como Cinnamon Girl. Su álbum Harvest (1972), con el número uno Heart of Gold, lo consolidó como una estrella, aunque Young siempre evitó el mainstream, explorando folk, country, grunge y experimentos electrónicos como Trans (1982). Con 44 álbumes de estudio, 22 en vivo y colaboraciones con artistas como Pearl Jam, su discografía abarca desde After the Gold Rush (1970) hasta Talking to the Trees (2025). Activista ambiental y social, Young ha criticado el impacto de la industria y apoyado causas como las de las Primeras Naciones de Canadá. Su legado, respaldado por dos Grammys y su ingreso al Salón de la Fama del Rock, sigue vivo con giras junto a The Chrome Hearts en 2025.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Neil Young

Neil Young (1968)

Everybody Knows This Is Nowhere with Crazy Horse (1969)

After the Gold Rush (1970)

Harvest (1972)

Time Fades Away live album (1973)

On the Beach (1974)

Tonight’s the Night (1975)

Zuma with Crazy Horse (1975)

Long May You Run with Stephen Stills (1976)

American Stars ‘n Bars (1977)

Comes a Time (1978)

Rust Never Sleeps with Crazy Horse (1979)

Hawks & Doves (1980)

Re·ac·tor with Crazy Horse (1981)

Trans (1982)

Everybody’s Rockin’ with the Shocking Pinks (1983)

Old Ways (1985)

Landing on Water (1986)

Life with Crazy Horse (1987)

This Note’s for You with The Bluenotes (1988)

Freedom (1989)

Ragged Glory with Crazy Horse (1990)

Harvest Moon (1992)

Sleeps with Angels with Crazy Horse (1994)

Mirror Ball with Pearl Jam (1995)

Broken Arrow with Crazy Horse (1996)

Silver & Gold (2000)

Are You Passionate? with Booker T. & the M.G.’s (2002)

Greendale with Crazy Horse (2003)

Prairie Wind (2005)

Living with War (2006)

Living with War: «In the Beginning» (2006)

Chrome Dreams II (2007)

Fork in the Road (2009)

Le Noise (2010)

Americana with Crazy Horse (2012)

Psychedelic Pill with Crazy Horse (2012)

A Letter Home (2014)

Storytone (2014)

The Monsanto Years with Promise of the Real (2015)

Peace Trail (2016)

Hitchhiker recorded 1976 (2017)

The Visitor with Promise of the Real (2017)

Colorado with Crazy Horse (2019)

Homegrown recorded 1974–75 (2020)

Barn with Crazy Horse (2021)

Barn with Crazy Horse (2021) World Record (2022)

Talking to the Trees (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje por la vasta y ecléctica carrera de Neil Young, desde los himnos folk-rock de Heart of Gold y Old Man hasta las explosiones de guitarra de Cortez the Killer y la reciente Big Change con The Chrome Hearts. Esta playlist reúne lo mejor de su legado, capturando su espíritu indomable y su capacidad para emocionar y desafiar. ¡Sumérgete en la esencia de un ícono del rock!

Videoclip Destacado

El videoclip de Harvest Moon, dirigido por Jonathan Demme en 1992, es una joya nostálgica que captura la calidez y simplicidad de Neil Young. Rodado en tonos cálidos y otoñales, muestra a Young tocando en un entorno rural, con imágenes de campos, graneros y una pareja bailando bajo la luna, evocando el romanticismo de la canción. Su estética sencilla pero conmovedora lo convierte en un clásico atemporal. ¡Míralo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!