New Order nació en 1980 tras la disolución de Joy Division, provocada por el suicidio de su vocalista Ian Curtis. Los miembros restantes —Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris— decidieron continuar con un nuevo proyecto que pronto incluiría a Gillian Gilbert en los teclados y guitarra. Su primer álbum, Movement (1981), aún conservaba la melancolía post-punk de sus orígenes, pero a partir de Power, Corruption & Lies (1983), la banda abrazó los sintetizadores, cajas de ritmos y secuenciadores, convirtiéndose en pioneros del synthpop y la electrónica de baile.

El sencillo Blue Monday (1983) marcó un antes y un después: se convirtió en el vinilo de 12 pulgadas más vendido de todos los tiempos y definió el sonido de New Order. A lo largo de los años, el grupo lanzó álbumes que alcanzaron el top 10 en Reino Unido, como Low-Life, Technique y Republic, este último con el número 1 en las listas británicas. Su evolución sonora, que fusionó el post-punk con la cultura rave y el pop electrónico, consolidó su influencia en generaciones posteriores. Tras varias pausas y cambios de formación —incluyendo la salida de Peter Hook en 2007—, New Order sigue activo, con miembros como Phil Cunningham y Tom Chapman incorporados en la última etapa.

Movement (1981)

Power, Corruption & Lies (1983)

Low-Life (1985)

Brotherhood (1986)

Technique (1989)

Republic (1993)

Get Ready (2001)

Waiting for the Sirens’ Call (2005)

Lost Sirens (2013)

Music Complete (2015)

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de New Order, esta playlist es el punto de partida perfecto. Desde el icónico Blue Monday hasta joyas como Bizarre Love Triangle, True Faith o Regret, cada tema refleja una etapa clave en la evolución de la banda. Ideal para fans del post-punk, el synthpop y la electrónica británica de los 80 y 90.

El videoclip de Blue Monday es una pieza esencial para entender la estética visual de New Order. Aunque la banda evitó el protagonismo en sus primeros vídeos, este clip combina minimalismo gráfico con una atmósfera enigmática que complementa su sonido innovador. Un clásico que sigue fascinando por su estilo y legado.

