Sobre Nick Cave and The Bad Seeds

Nick Cave and The Bad Seeds es una banda de rock alternativo formada en 1983 por el carismático cantante y compositor Nick Cave y el guitarrista Mick Harvey. La banda ha lanzado 18 álbumes de estudio, comenzando con From Her to Eternity en 1984, que estableció su estilo oscuro y poético. A lo largo de los años, han experimentado con diversos géneros, desde el post-punk hasta el rock gótico y el blues. Su música ha sido aclamada por la crítica y ha influido en numerosos artistas. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Murder Ballads, The Boatman’s Call y Ghosteen. La banda ha mantenido una presencia constante en la escena musical, colaborando con cineastas como Wim Wenders y actuando en festivales de todo el mundo. En 2024, lanzaron su más reciente álbum Wild God, en el que han seguido dando lecciones de su eterna maestría.

Discografía de Nick Cave and The Bad Seeds

From Her to Eternity (1984)

The Firstborn Is Dead (1985)

Kicking Against the Pricks (1986)

Your Funeral… My Trial (1986)

Tender Prey (1988)

The Good Son (1990)

Henry’s Dream (1992)

Let Love In (1994)

Murder Ballads (1996)

The Boatman’s Call (1997)

No More Shall We Part (2001)

Nocturama (2003)

Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus (2004)

Dig, Lazarus, Dig!!! (2008)

Push the Sky Away (2013)

Skeleton Tree (2016)

Ghosteen (2019)

Wild God (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Nick Cave and The Bad Seeds con esta playlist seleccionada. Desde la melancolía de Into My Arms hasta la intensidad de Red Right Hand, esta colección captura la esencia de la banda. No te pierdas temas icónicos como The Mercy Seat y Where the Wild Roses Grow. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre su videoclip más emblemático, Into My Arms. Este video muestra a Nick Cave interpretando la canción frente a un piano, mientras las letras aparecen en la pantalla. La canción es una declaración romántica y espiritual de amor, expresando la incredulidad del cantante sobre Dios y los ángeles, pero su fe en el amor y su deseo de estar con su amada. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

