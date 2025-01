Sobre Nine Inch Nails

Nine Inch Nails es una banda estadounidense de rock industrial fundada en 1988 por Trent Reznor. Desde su debut con el álbum Pretty Hate Machine en 1989, Nine Inch Nails ha sido pionera en la fusión de la electrónica con el rock, creando un sonido único y distintivo. La banda ha lanzado numerosos álbumes aclamados por la crítica, incluyendo The Downward Spiral (1994) y The Fragile (1999), que han dejado una marca indeleble en la música alternativa. Trent Reznor ha sido el único miembro constante de la banda, colaborando con varios músicos a lo largo de los años. Además de su trabajo con Nine Inch Nails, Reznor ha ganado premios de la Academia por sus bandas sonoras para películas junto a Atticus Ross. En 2025, la banda ha confirmado una gira mundial, la primera desde 2022, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores.

Discografía de Nine Inch Nails

Pretty Hate Machine (1989)

Broken (EP, 1992)

The Downward Spiral (1994)

The Fragile (1999)

With Teeth (2005)

Year Zero (2007)

Ghosts I–IV (2008)

The Slip (2008)

Hesitation Marks (2013)

Not the Actual Events (EP, 2016)

Add Violence (EP, 2017)

Bad Witch (2018)

Ghosts V: Together (2020)

Ghosts VI: Locusts (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los nuevos oyentes y los fanáticos de siempre, Nine Inch Nails ofrece una experiencia sonora inigualable. Desde los clásicos como Head Like a Hole y Closer hasta las más recientes Less Than y God Break Down the Door, la música de Nine Inch Nails es una montaña rusa emocional que no te puedes perder. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Closer es uno de los más icónicos de Nine Inch Nails. Dirigido por Mark Romanek, este video es conocido por su estética oscura y provocativa, que complementa perfectamente la intensidad de la canción. Con imágenes impactantes y una atmósfera inquietante, Closer sigue siendo un referente en la videografía musical. ¡No te lo pierdas aquí!

