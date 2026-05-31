Sobre Noah Kahan

Noah Kahan es un cantautor estadounidense nacido el 1 de enero de 1997 en Strafford, Vermont, criado en una granja familiar rodeada de bosques que impregnarían de forma decisiva su escritura. Firmó con Republic Records en 2017 tras llamar la atención del productor Joel Little (responsable de discos de Lorde y Broods), y ese mismo año publicó sus primeros singles, entre ellos «Hurt Somebody», que alcanzó el número 24 del Billboard Hot Rock & Alternative Songs y obtuvo disco de oro en Estados Unidos. Tras el EP homónimo (2018), llegó su debut en largo, Busyhead (2019), seguido de I Was / I Am (2021). Fue con Stick Season (2022, Mercury/Republic) cuando Kahan alcanzó la proyección mundial: impulsado por el fenómeno viral de TikTok y la versión que Olivia Rodrigo interpretó en BBC Radio 1, el tema homónimo llegó al número 9 del Billboard Hot 100, al número 1 en Australia, Irlanda y el Reino Unido, y situó al disco en el número 2 del Billboard 200, lo que le valió una nominación al Grammy al Mejor Artista Nuevo en 2023. La edición ampliada Stick Season (We’ll All Be Here Forever) (2023) incorporó colaboraciones con Hozier, Post Malone y Kacey Musgraves, entre otros, y la gira culminó con dos noches sold-out en el Fenway Park de Boston, recogidas en el álbum en directo Live from Fenway Park (2024). En abril de 2026 publicó The Great Divide (Mercury Records), su cuarto álbum de estudio, producido junto a Gabe Simon y Aaron Dessner, un trabajo de 17 canciones que explora las consecuencias emocionales de la fama repentina, la tensión familiar y la identidad ligada a Nueva Inglaterra, consolidando a Kahan como una de las voces más relevantes del folk contemporáneo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Noah Kahan

Busyhead (2019)

I Was / I Am (2021)

Stick Season (2022)

The Great Divide (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Noah Kahan reúne los temas que definen la evolución artística de Noah Kahan. Canciones como «Stick Season», «Northern Attitude», «Everywhere, Everything», «You’re Gonna Go Far» o «Dial Drunk» muestran su capacidad para fusionar folk confesional con una producción de raíz americana que conecta con audiencias globales. Una selección fundamental para entender por qué Kahan se ha convertido en uno de los cantautores más escuchados de su generación.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Noah Kahan es «Stick Season», publicado en 2022. Rodado en los paisajes otoñales de Vermont, el vídeo captura la melancolía del período de transición entre el final del follaje y la llegada del invierno que da nombre al tema, y simboliza a la perfección el vínculo de Kahan con su tierra natal. Este vídeo marcó el despegue definitivo de su carrera internacional, convirtiéndose en el punto de referencia visual de su discografía.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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