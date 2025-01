Sobre Noel Gallagher

Noel Gallagher es un músico británico conocido por ser el principal compositor y guitarrista de Oasis, una de las bandas más influyentes del britpop. Nacido el 29 de mayo de 1967 en Mánchester, Gallagher comenzó su carrera musical en 1991 cuando se unió a Oasis, banda liderada por su hermano Liam. Con Oasis, Noel escribió éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova. Tras la disolución de Oasis en 2009, Noel formó Noel Gallagher’s High Flying Birds, lanzando su álbum debut homónimo en 2011, seguido por Chasing Yesterday en 2015, Who Built the Moon? en 2017 y Council Skies en 2023. Su estilo musical combina influencias del rock de los 60 y 70 con melodías contemporáneas, manteniendo siempre su distintiva voz y habilidad para crear himnos atemporales.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Noel Gallagher

Noel Gallagher’s High Flying Birds (2011)

Chasing Yesterday (2015)

Who Built the Moon? (2017)

Council Skies (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la música de Noel Gallagher con esta playlist que reúne sus canciones más emblemáticas. Desde los clásicos de Oasis hasta los éxitos de Noel Gallagher’s High Flying Birds, esta selección te llevará por un viaje musical inolvidable. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip de Easy Now, uno de los temas más populares de Noel Gallagher’s High Flying Birds. Este video, protagonizado por Milly Alcock, captura la esencia de la canción con una narrativa visual cautivadora. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!