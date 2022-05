Sobre Nova Twins

Nova Twins es un dúo de rock inglés formado en Londres (Inglaterra) en 2014, compuesto por la vocalista/guitarrista Amy Love y la bajista Georgia South. Hasta el momento, han publicado un disco llamado Who Are the Girls? (2020), aunque se segundo trabajo Supernova se publicará el 17 de junio a través de Marshall Records.

Discografía de Nova Twins

Who Are the Girls? (2020)

Supernova (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

