Novedades Carminha fue una banda gallega de garage punk formada en Santiago de Compostela en 2007 y activa hasta 2022. El grupo, compuesto por Carlos Pereiro (Carlangas), Adrián Díaz (Jarri), Xavi G. Pereiro y Anxo Rodríguez, se caracterizó por su evolución estilística radical: desde el punk crudo de sus inicios hasta el pop urbano y bailable de sus últimos trabajos. Su nombre rinde homenaje a una tienda de lencería de la zona vieja de Santiago, reflejando desde el principio su tono provocador y desenfadado.

Debutaron con Te vas con cualquiera (2009), seguido por Jódete y baila (2011), donde consolidaron su sonido garajero. Con Juventud infinita (2014) y Campeones del mundo (2016), ampliaron su base de seguidores y comenzaron a incorporar ritmos más bailables. El punto de inflexión llegó con Ultraligero (2019), un álbum que abrazó el trap, el funk y el pop electrónico, con colaboraciones como Dellafuente y Alba Galocha. A pesar de los cambios, mantuvieron su actitud punk y su capacidad para crear himnos generacionales. Su disolución en 2022 dejó una huella indeleble en la escena independiente española.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Novedades Carminha

Te vas con cualquiera (2009)

Jódete y baila (2011)

Juventud infinita (2014)

Campeones del mundo (2016)

Ultraligero (2019)

¿Quieres entender por qué Novedades Carminha se convirtió en una banda de culto? Esta playlist reúne sus temas más icónicos: Ya no te veo, Verbena, Te quiero igual, Antigua pero moderna y Campeones del mundo. Una mezcla explosiva de actitud punk, ritmos bailables y letras afiladas que definen su legado.

Videoclip Destacado

El tema Verbena de Novedades Carminha es uno de los más representativos de su etapa más bailable y sofisticada, incluido en el álbum Ultraligero (2019). Su videoclip oficial, dirigido por Natalia Ferviú, fue rodado en Lanzarote y evoca una estética veraniega y nostálgica, con imágenes capturadas en doble pantalla y formato móvil que remiten a recuerdos de infancia y fiestas populares.

