Oasis, formada en Manchester, Inglaterra, en 1991, es una de las bandas más emblemáticas del britpop, conocida por su actitud desafiante, melodías pegajosas y la rivalidad entre los hermanos Liam Gallagher (voz) y Noel Gallagher (guitarra, composición). Originalmente llamada The Rain, la banda tomó forma con Paul «Bonehead» Arthurs (guitarra), Paul «Guigsy» McGuigan (bajo) y Tony McCarroll (batería), evolucionando con la llegada de Noel y su talento compositivo. Su debut, Definitely Maybe (1994), con himnos como Supersonic y Live Forever, se convirtió en el álbum debut más vendido en la historia del Reino Unido en su momento. What’s the Story) Morning Glory? (1995), con Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, vendió más de 22 millones de copias y los catapultó a la fama mundial. Con siete álbumes de estudio, incluyendo Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Dig Out Your Soul (2008), Oasis dominó los 90 y 2000, ganando 7 Brit Awards y 2 MTV Europe Music Awards. Tras múltiples cambios de formación y tensiones entre los hermanos, la banda se disolvió en 2009 tras la salida de Noel. En 2024, Oasis anunció su regreso con una gira mundial para 2025, liderada por Liam y Noel, reavivando la pasión de sus fans. Su legado, inspirado en The Beatles, The Stone Roses y The Sex Pistols, sigue definiendo el rock británico.

Sumérgete en el sonido arrollador de Oasis, donde la arrogancia del britpop se encuentra con melodías eternas. Desde el himno generacional Wonderwall hasta la intensidad de Supersonic y la emotiva Stop Crying Your Heart Out, esta playlist reúne los clásicos que definieron una era y siguen resonando en estadios y corazones. ¡Enciende el volumen y vive la magia de los Gallagher!

El videoclip de Wonderwall, dirigido por Nigel Dick y estrenado en 1995, es un ícono del britpop que captura la esencia cruda y carismática de Oasis. Filmado en un estilo minimalista con tomas en blanco y negro y color, muestra a Liam Gallagher cantando con su característica intensidad, mientras la banda toca en un escenario sencillo, alternado con imágenes surrealistas como relojes y sombras. Su simplicidad y energía lo convierten en un clásico inolvidable. ¡Míralo ahora!

