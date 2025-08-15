Sobre Of Monsters and Men

Formada en 2010 en Keflavík, Islandia, Of Monsters and Men es una banda de indie folk, indie rock e indie pop que ha dejado una huella imborrable en la escena musical internacional. Liderada por Nanna Bryndís Hilmarsdóttir (voz principal y guitarra) y Ragnar «Raggi» Þórhallsson (voz y guitarra), junto a Brynjar Leifsson (guitarra), Arnar Rósenkranz Hilmarsson (batería) y Kristján Páll Kristjánsson (bajo), la banda saltó a la fama tras ganar el concurso musical islandés Músíktilraunir en 2010. Su álbum debut, My Head Is an Animal (2011), impulsado por el icónico sencillo Little Talks, alcanzó el top 10 en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, logrando certificaciones de platino en varios mercados. Con un sonido que combina melodías cálidas, letras poéticas y texturas atmosféricas, han lanzado tres álbumes de estudio, un EP destacado y un cuarto álbum, All Is Love and Pain in the Mouse Parade, programado para octubre de 2025. Su música ha aparecido en películas como The Secret Life of Walter Mitty y series como Game of Thrones, consolidándolos como una de las bandas más influyentes del indie folk.

Discografía de Of Monsters and Men

My Head Is an Animal (2011)

Beneath the Skin (2015)

Fever Dream (2019)

All Is Love and Pain in the Mouse Parade (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Of Monsters and Men con una selección de sus temas más emblemáticos, desde el irresistible Little Talks hasta la emotiva Crystals. Esta playlist reúne la esencia de su indie folk vibrante y sus letras cargadas de imágenes poéticas que te transportarán a los paisajes de Islandia. Perfecta para quienes buscan melodías que toquen el alma y despierten la imaginación.

Videoclip Destacado

No puedes perderte el videoclip de Little Talks, el himno que catapultó a Of Monsters and Men al estrellato. Con una estética surrealista que mezcla aventura, mitología y un estilo visual único, este video captura la magia de la banda y su capacidad para contar historias a través de la música. Dirigido con un enfoque artístico que complementa perfectamente la energía de la canción, es una puerta de entrada al mundo de la banda.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

