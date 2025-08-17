Sobre Ólafur Arnalds

Ólafur Arnalds, nacido el 3 de noviembre de 1986 en Mosfellsbær, Islandia, es un multiinstrumentista, compositor y productor que ha redefinido los límites entre la música clásica, el ambient y la electrónica. Su carrera comenzó como batería en bandas de hardcore y metal como Fighting Shit y Celestine, pero su talento lo llevó a explorar un universo sonoro único, combinando cuerdas, piano y elementos electrónicos para crear melodías emotivas y ensoñadoras. Su debut solista, Eulogy for Evolution (2007), marcó el inicio de una discografía que abarca álbumes de estudio, bandas sonoras y proyectos experimentales como Kiasmos, su dúo de techno minimal con Janus Rasmussen. Ha compuesto para series como Broadchurch (ganadora de un BAFTA en 2014) y Defending Jacob, películas como Los juegos del hambre y Gimme Shelter, y ha colaborado con artistas como Nils Frahm, Alice Sara Ott y Bonobo. Su innovador sistema Stratus, presentado en re:member (2018), utiliza pianos semigenerativos para crear armonías únicas. Con cinco álbumes de estudio, múltiples EP y un impacto global que lo ha llevado a giras con Sigur Rós y a llenar recintos como el Barbican Hall de Londres, Ólafur Arnalds es un referente del neoclasicismo contemporáneo.

Discografía de Ólafur Arnalds

Eulogy for Evolution (2007)

…And They Have Escaped the Weight of Darkness (2010)

For Now I Am Winter (2013)

Re:member (2018)

Some kind of peace (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Ólafur Arnalds con una selección de sus temas más emblemáticos, donde el piano y las cuerdas se entrelazan con texturas electrónicas para evocar paisajes emocionales únicos. Desde la delicada saman hasta la hipnótica Loom con Bonobo, esta playlist captura la esencia de su estilo neoclasicista que ha conquistado a millones de oyentes en todo el mundo. ¡No te pierdas esta experiencia musical que trasciende géneros!

Videoclip Destacado

El videoclip de saman, nos muestra al artista interpretando este tema al piano. Este enfoque visual tan austero está en perfecta sintonía con el carácter de la pieza: saman significa “juntos” en islandés, y el vídeo parece invitar al espectador a estar “junto” al artista, compartiendo ese momento de vulnerabilidad y belleza.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

