Olivia Dean, nacida el 14 de marzo de 1999 en el distrito londinense de Haringey, es una de las figuras más prometedoras del neo soul y el pop alternativo británico. De padre inglés y madre jamaicana-guyanesa, su herencia multicultural y su infancia en Highams Park, donde bailaba en la cocina al ritmo de Lauryn Hill, Amy Winehouse y Carole King, moldearon su sonido cálido y evocador. Su carrera despegó tras subir demos a SoundCloud en 2018, lo que llevó a un contrato con AMF Records. A los 17 años, fue corista de Rudimental, debutando ante 16.000 personas en el Sziget Festival y participando en su sencillo Adrenaline (2019). Su primer EP, OK Love You Bye (2019), grabado en un pub reconvertido del este de Londres, mostró su talento para combinar soul vintage con letras introspectivas. Le siguieron los EPs What Am I Gonna Do On Sundays? (2020), Live At The Jazz Cafe (2021) y Growth (2021). Su álbum debut, Messy (2023, EMI Records), un compendio de baladas desgarradoras y himnos de amor propio, la consolidó como una estrella en ascenso, con presentaciones en Glastonbury 2024 y Coachella. En 2021, fue nombrada Artista Revelación por Amazon Music, y en 2023, BBC Music Introducing Artist of the Year. Con singles recientes como Time (2024), Touching Toes (2024) y It Isn’t Perfect But It Might Be (2025) para la banda sonora de Bridget Jones: Mad About the Boy, y su próximo álbum The Art of Loving (26 de septiembre de 2025), Olivia Dean redefine el soul con su autenticidad y versatilidad.

Discografía de Olivia Dean

Messy (2023)

The Art of Loving (2025)

Sumérgete en el alma vibrante de Olivia Dean con una selección de sus temas más cautivadores. Desde el irresistible Dive, que captura la euforia del amor, hasta la introspectiva The Hardest Part y el reciente Nice To Each Other, esta playlist combina su característico neo soul con toques de rock y pop. Perfecta para quienes buscan melodías que abrazan el corazón y letras que exploran la complejidad de las emociones, esta colección es una invitación a descubrir a una artista que brilla por su sinceridad. ¡Déjate envolver por su magia!

No te pierdas el videoclip de Dive de Olivia Dean, una explosión de libertad y emoción dirigida por Candice Lo. Filmado en un día ventoso y lluvioso en Hastings, Inglaterra, el video refleja la espontaneidad de enamorarse, con Olivia corriendo por la playa y sumergiéndose en la atmósfera cruda de la costa británica. La estética sencilla, con tonos naturales y la calidez de un café local, conecta con la autenticidad de la canción, parte de su aclamado álbum Messy (2023). ¡Un viaje visual que captura el alma vibrante de Olivia Dean!

