Pale Waves es una banda británica de indie rock originaria de Mánchester, formada en 2014 por Heather Baron-Gracie (voz y guitarra) y Ciara Doran (batería), quienes se conocieron en el British and Irish Modern Music Institute. Posteriormente se unieron Hugo Silvani (guitarra) y Charlie Wood (bajo), completando el cuarteto actual. Su sonido combina elementos de dream pop, synth pop, pop punk e indie pop, con influencias de bandas como The Cure, Placebo y My Chemical Romance.

Firmaron con el sello Dirty Hit en 2017, lanzando su primer sencillo There’s a Honey, que les abrió las puertas a una audiencia internacional. Su álbum debut My Mind Makes Noises (2018) consolidó su estilo melódico y visualmente estilizado. Le siguieron Who Am I? (2021), con una estética más luminosa y personal, y Unwanted (2022), que abrazó el pop punk con letras más crudas. En 2024 lanzaron Smitten, su cuarto trabajo, donde exploran nuevas texturas emocionales y sonoras.

Discografía de Pale Waves

My Mind Makes Noises (2018)

Who Am I? (2021)

Unwanted (2022)

Smitten (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Pale Waves, te recomendamos escuchar su playlist oficial Pale Waves: imprescindibles. Encontrarás temas como Television Romance, She’s My Religion, Perfume, Jealousy y Change, que muestran la evolución estilística y emocional de la banda. Ideal para fans del indie pop con tintes oscuros y confesionales.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más icónicos de Pale Waves es Perfume, lanzado en 2024 como parte de su álbum Smitten. Con una estética envolvente y una narrativa visual que refuerza la melancolía del tema, este vídeo se ha convertido en uno de los más representativos de la banda. No te lo pierdas.

