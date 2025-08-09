Sobre Paul Weller

Paul Weller, conocido como el «Modfather», es un ícono del rock británico nacido el 25 de mayo de 1958 en Woking, Surrey. Su carrera abarca cinco décadas, marcada por una reinvención constante y un impacto imborrable en la música. Como líder de The Jam (1972-1982), definió el punk y el mod revival con éxitos como Town Called Malice y Going Underground. Con The Style Council (1983-1989), exploró el jazz, el soul y el pop, produciendo himnos como Shout to the Top! y You’re the Best Thing. Desde 1992, su carrera solista ha sido igualmente prolífica, con 18 álbumes de estudio que van desde el rock con tintes soul de Wild Wood (1993) y Stanley Road (1995) hasta el experimental 22 Dreams (2008) y el reciente Find El Dorado (2025). Weller ha logrado seis números uno en las listas británicas, con más de 30 millones de reproducciones en Spotify, y su influencia en el Britpop y el rock alternativo es innegable. Su estilo, que combina letras introspectivas con una fusión de géneros, lo mantiene como una figura clave en la música contemporánea.

Discografía de Paul Weller

Paul Weller (1992)

Wild Wood (1993)

Stanley Road (1995)

Heavy Soul (1997)

Heliocentric (2000)

Illumination (2002)

Studio 150 (2004)

As Is Now (2005)

22 Dreams (2008)

Wake Up the Nation (2010)

Sonik Kicks (2012)

Saturns Pattern (2015)

A Kind Revolution (2017)

True Meanings (2018)

On Sunset (2020)

Fat Pop (Volume 1) (2021)

66 (2024)

Find El Dorado (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el legado musical de Paul Weller, un artista que ha tejido un tapiz sonoro que atraviesa generaciones. Desde el energético The Changingman hasta la emotiva You Do Something to Me, pasando por el soul vibrante de Wild Wood y la reciente Soul Wandering, esta playlist captura la esencia de su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Perfecta para fans de The Jam, The Style Council o su carrera solista, esta selección te llevará por un viaje a través de sus mayores éxitos y joyas ocultas. ¡Prepárate para descubrir por qué Weller sigue siendo una leyenda viva!

Videoclip Destacado

El videoclip de You Do Something to Me es una joya atemporal que refleja la sensibilidad y el carisma de Paul Weller. Lanzado en 1995 como parte de Stanley Road, este video, dirigido con un estilo minimalista, muestra a Weller interpretando esta balada conmovedora con una intensidad emocional que conecta al instante. Su atmósfera íntima y su estética sencilla lo convierten en el complemento perfecto para una de sus canciones más icónicas. ¡No te lo pierdas y déjate envolver por su magia!

