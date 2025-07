Sobre Pavement

Pavement, formada en 1989 en Stockton, California, es una de las bandas más influyentes del indie rock, conocida por su sonido lo-fi, letras irónicas y una actitud despreocupada que marcó la escena alternativa de los 90. Liderada por Stephen Malkmus (voz, guitarra) y Scott Kannberg (guitarra, voz), junto a Mark Ibold (bajo), Steve West (batería) y Bob Nastanovich (percusión, teclados), la banda comenzó como un proyecto de grabación con EPs como Slay Tracks: 1933–1969 (1989) y Demolition Plot J-7 (1990), grabados con el baterista Gary Young en el estudio Louder Than You Think. Su debut, Slanted and Enchanted (1992), lanzado por Matador Records, se convirtió en un hito del indie con su mezcla de noise pop y melodías desaliñadas. Crooked Rain, Crooked Rain (1994) trajo un sonido más pulido y el éxito mainstream con Cut Your Hair, su único hit en MTV. Wowee Zowee (1995), Brighten the Corners (1997) y Terror Twilight (1999) mostraron su evolución, aunque con tensiones internas que llevaron a su disolución en 1999. Pavement se reunió en 2010 y 2022-2024, consolidando su estatus de culto. Con cinco álbumes y un legado que inspiró a bandas como Weezer y The Strokes, su influencia sigue resonando, como se vio en el documental Pavements (2024) y el musical Slanted! Enchanted! (2022).

Discografía de Pavement

Slanted and Enchanted (1992)

Crooked Rain, Crooked Rain (1994)

Wowee Zowee (1995)

Brighten the Corners (1997)

Terror Twilight (1999)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Pavement, donde el caos melódico y las letras ingeniosas crean himnos atemporales del indie rock. Desde la cruda Summer Babe (Winter Version) hasta el pegajoso Cut Your Hair y la viral Harness Your Hopes, esta playlist captura la esencia de una banda que nunca se tomó demasiado en serio, pero dejó una huella imborrable. ¡Enciende tus altavoces y déjate llevar por su genialidad despreocupada!

Videoclip Destacado

El videoclip de Cut Your Hair, dirigido por Dan Koretzky y Rian Murphy, es un clásico de 1994 que encapsula el espíritu irónico y desenfadado de Pavement. Rodado con un estilo lo-fi, muestra a la banda en situaciones absurdas: Stephen Malkmus atrapado en un sillón de barbería, Bob Nastanovich bailando torpemente y encuentros surrealistas en una tienda de discos. La estética desenfocada y el humor absurdo reflejan la actitud anti-comercial de la banda, convirtiendo este vídeo en un ícono del indie rock de los 90. ¡Revívelo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

