Pearl Jam: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

Tras varias presentaciones en vivo, doce álbumes de estudio, varios recopilatorios, muchos sencillos, cientos de lanzamientos piratas y numerosos bootlegs oficiales, Pearl Jam continúa arrasando entre las masas más enfebrecidas, y sigue siendo aclamado por la crítica más acérrima. Justo ahora, después de treinta años, la banda estará en vivo en el mítico Palau Sant Jordi de Barcelona (6 y 8 de julio del presente año) y en el Mad Cool de Madrid el 11 de julio. En ellos presentará su Dark Matter World Tour 2024 en honor a su recién publicado álbum Dark Matter (abril 2024). Comenzamos…

PERFORANDO LA INTENSA NATURALEZA DE PEARL JAM

Pearl Jam es un grupo de grunge formado en Seattle (Estados Unidos) en el año 1990 con integrantes procedentes de las bandas Mother Love Bone y Temple of the Dog. Como formación ha vendido más de 85 millones de álbumes en todo el mundo, y en 2017 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sus álbumes Vitalogy y Ten está dentro de la lista de los 500 mejores discos de la historia. Eddie Vedder figura en la séptima posición sobre los 100 mejores cantantes de rock de todos los tiempos.

Pearl Jam se caracteriza por un sonido contundente y melódico, y a su vez, por rechazar determinadas prácticas de la industria musical: como negarse a hacer videoclips de sus singles, dar entrevistas, aparecer en los medios de comunicación o rivalizar contra Ticketmaster a causa del precio abusivo en las entradas de los conciertos. De ahí que la revista Rolling Stone los definiera como «un grupo que pasó la mayor parte de su tiempo destruyendo su propia fama».

El estilo de la banda viene marcado por una potencia sonora muy enérgica y un concepto vocal de múltiples registros. Su cantante, Eddie Vedder, ha sido comparado muchas veces con Jim Morrison, el Rey Lagarto. ​Las letras oscilan entre lo personal hasta las disonancias sociales y políticas del mundo, como, por ejemplo, las actitudes del gobierno estadounidense frente los ataques del 11 de septiembre de 2001, la tragedia de Roskilde, la Guerra en Irak, la política exterior norteamericana o las doctrinas del ex presidente George Bush, entre otros temas. Es por todo ello que, junto a Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y Soundgarden, Pearl Jam está considerada como una de las bandas más grandes e influyentes de toda la escena del movimiento grunge. Sigamos…

PEARL JAM, «GRUNGE» DE MÁXIMOS QUILATES

Todos los miembros de Pearl Jam, activos y ausentes, abarcan una membresía de altísimo nivel musical, tanto técnica como compositivamente. Como miembros activos figuran Eddie Vedder (voz, guitarra, armónica, ukelele, 1990-presente). Mike McCready: guitarra líder, coro, 1990-presente). Stone Gossard: guitarra rítmica, coros, 1990-presente). Jeff Ament: bajo, coro, 1990-presente).Matt Cameron: batería, 1998-presente). Boom Gaspar: teclados, 2004-presente) y Josh Klinghoffer: guitarra rítmica, teclado, coros, 2021-presente). Como miembros pasados estuvieron tres miembros distintos: Dave Krusen: batería (1990-1991), Matt Chamberlain (batería, 1991), Dave Abbruzzese (batería, 1991-1994) y Jack Irons: batería, 1994-1998).

Presentar los cinco mejores discos de Pearl Jam es, en consecuencia, un reto ya que ningún álbum de su discografía puede es malo o mínimamente mediocre. Por tanto, elaborar un inventario de esta índole es comprometido ya que los primeros discos son una delicia y los últimos un lujo. Vamos pues a ello…

POSICIÓN NÚMERO 5: «Binaural» (2000)

Temas estrella: Breakerfall, God’s Dice, Evacuation, Nothing At It Seams, Thin Air, Insignificance, Grievance, Rival

Es el sexto álbum de estudio de la banda. Fue lanzado el 16 de mayo del año 2000. Es el primer disco de estudio de Matt Cameron, exbaterista de Soundgarden, tras la salida de Jack Irons. La música del álbum presenta un sonido experimental. Las pistas son atmosféricas, y las letras abordan la crítica social.

El nombre del disco proviene del hecho de que muchas de las canciones fueron grabadas usando la técnica de grabación binaural. Las canciones marcadas con asterisco (*) denotan el uso de esta técnica. La portada del álbum es una fotografía modificada de la nebulosa planetaria MyCn 18, conocida popularmente como Nebulosa de Reloj de Arena.

Binaural recibió críticas muy positivas llegando a posicionarse en su debut en el número 2 del Billboard 200. El álbum fue certificado con oro por la RIAA. La gira del álbum generó una gran colección de lanzamientos oficiales piratas y encabezó las listas en Nueva Zelanda, (donde fue certificado Platino), y Australia (donde fue Platino y terminó como el 36º disco más vendido del año).

POSICIÓN NÚMERO 4: «Gigaton» (2020)

Temas estrella: Who Ever Said, Superblood Wolfmoon, Dance Of The Clairvoyants, Quick Escape, Seven O’Clock, Never Destination, Take The Long Way, Comes Then Goes, Retrograde

La diversidad estilística es el principal atractivo del disco. La portada es obra del director, fotógrafo y biólogo marino Paul Nicklen. Expresa la grandiosidad natural del Ice Waterfall en la isla de Nordaustlandet (primera foto). Su parecido con la muralla helada que separa los dos mundos enfrentados en Juego de Tronos (segunda foto).

Las críticas de Gigaton son generalmente positivas. Rolling Stone le dio 4 estrellas de 5 The Line of Best Fit le dio una puntuación de 8 sobre 10. Y Kerrang! escribió: «Es el álbum más enfurecido de Pearl Jam desde 2006, y su música más ingeniosa desde 1998. En virtud de sus temas, es el más necesario de toda su carrera».

POSICIÓN NÚMERO 3: «Vs.» (1993)

Temas estrella: Go, Animal, Daugther, WMA, Blood, Rearviewmirror, Rats, Elderly Woman Behind The Counter, Leash, Indifference, Crazy Mary

Es el segundo álbum de la banda y uno de los fundamentales del grupo. Fue grabado y lanzado en marzo de 1993. Fue también el primer disco producido por Brendan O’Brien, quien se convertiría en el productor de cabecera durante varios discos posteriores de la banda. El plástico incluye éxitos como Daughter (número 1 en las listas de Billboard), Dissident, Animal y Go. el En 1995 el álbum recibió 2 nominaciones a los premios Grammy como Mejor Álbum de Rock y Mejor Actuación de Rock a Dúo y en Grupo Vocal.

Las canciones reflejan la insatisfacción de la banda por su estatus de estrellas. En ellas se pueden encontrar críticas agudas a los medios musicales (Blood), a la forma en que son tratadas los grupos al considerarlos objetos comerciales (Animal), o al exagerado culto de los estadounidenses por las armas (en Glorified G), por mencionar algunas. La fotografía de la portada es una oveja de una granja de Hamilton (Montana) y representa el sentimiento de la banda en aquel entonces: «Como esclavos».

El título Vs. es la abreviatura de «versus», que significa «contra». Al mismo tiempo, es una referencia al disco del grupo Mission of Burma, el cual era muy admirado por Eddie Vedder. Originalmente el álbum estaba titulado Five Against One, pero fue cambiado de último minuto.

POSICIÓN NÚMERO 2: «Vitalogy» (1994)

Temas estrella: Last Exit, Spin The Black Circle, Not For You, Nothingman, Whipping, Corduroy, Satan’s Bed, Better Man, Immortality

Es el tercer álbum de estudio de la banda. Fue lanzado el 22 de noviembre de 1994 por Epic Records. La música de este nuevo trabajo es más diversa en comparación con los anteriores y consiste en canciones agresivas de rock, baladas y varias piezas experimentales. El diseño de la portada es una réplica de un libro de medicina de los años 1920.

Vitalogy (que significa estudio de la vida) se convirtió en el segundo álbum más vendido en la carrera de la banda, siendo solo superado por Vs. Logró cinco discos de platino de la RIAA en Estados Unidos. Muchas de las canciones del álbum están basadas en la presión de la fama y la resultante pérdida de privacidad. Otras pistas abarcan la ira que provoca la burocracia de la industria musical y el desasosiego de ver cómo la juventud está siendo vendida y explotada.

En consecuencia, es un álbum sobre la vida y la muerte del artista, sobre el proceso de convertir un sujeto en un objeto, en particular la cosificación y mercantilización del arte y los artistas. Esto significa que es un álbum sobre la pérdida de cualquier sentido de control sobre las fuerzas en tu vida y la capacidad de infundirles significado.

El artista está a merced de la industria que lo produce y de la cultura de las celebridades que lo mitifica. Lo que desaparece es cualquier sentido de intimidad y conexión entre el artista, su obra y las personas a las que llega. Todo está mediado por la industria cultural y despojado de significado y valor real, convertido en algo fácil de consumir y reproducir para obtener el máximo beneficio y el mínimo compromiso.

POSICIÓN NÚMERO 1: «Ten» (1991)

Temas estrella: todos

Es el álbum debut de estudio de Pearl Jam y, sin lugar a dudas el mejor de su discografía. Fue lanzado el 27 de agosto de 1991, por la discográfica Epic Records. La mayoría de las canciones tratan sobre la depresión, el suicidio, el asesinato, la gente sin hogar o los abusos. Un año después de su lanzamiento llegó a ser número 2 y se mantendría en ella durante 5 años.

Su venta en Estados Unidos superó los 13 millones de copias y fue certificado 13 veces como disco de platino por la RIAA. A fecha de hoy, sigue siendo el álbum más exitoso de Pearl Jam. De él se extrajeron tres sencillos de alta cuna: «Alive», «Even Flow» y «Jeremy», este último basado en la trágica historia real de Jeremy Wade Delle.

La revista Rolling Stone incluyó Ten entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Ten es uno de los puntos supremos del sonido del rock alternativo de los 90, debido a la voz de Vedder y las guitarras bajo las con influencias de Led Zeppelin, Jimi Hendrix y otras bandas de los años 70.

MENCIONES ESPECIALES

«Lightning Bolt» (2013)

«Yield» (1998)

«Dark Matter» (2024)

BAJANDO EL TELÓN…

Pearl Jam es una de las bandas más prestigiosas y veneradas de la historia del rock alternativo. Su trayectoria engloba más de tres décadas en las cuales ha legado una firma imborrable gracias a su sonido característico y a sus letras intensas y pensativas.

Se dice que su nombre Pearl proviene de una célebre confitura que hacía la abuela de Eddie Vedder y posteriormente, tras ver un concierto de Neil Young, se le agregó Jam. Fuera como fuera, la banda ha sido, al margen de su sonido, un referente sobre las causas sociales y políticas que azotan al mundo, desde la justicia ambiental hasta los derechos humanos pasando por todo tipo de contextos existenciales. Han favorecido organizaciones benéficas para generar ayudas y conciencias acerca de los problemas graves que acontecen en la sociedad.

Pearl Jam, en definitiva, es una banda que ha retado las evidencias sociales y ha sustentado su fiel visión artística a lo largo de los años. Gracias a su ímpetu, entereza y aptitud musical, ha dejado una marca indestructible en la historia de la música y a día de hoy continúa siendo una potencia estimulante para los amantes de la buena música.