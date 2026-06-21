Sobre Pearl Jam

Pearl Jam nació en Seattle en 1990, cuando Stone Gossard y Jeff Ament, recién separados de Mother Love Bone, buscaban cantante. Lo encontraron en Eddie Vedder. Con Mike McCready a la guitarra, debutaron con Ten (1991). El disco los situó, junto a Nirvana y Soundgarden, en el centro del grunge de Seattle. “Alive”, “Jeremy” y “Even Flow” siguen siendo, más de tres décadas después, las puertas de entrada habituales para quien los descubre por primera vez.

En 1994 protagonizaron su primer pulso serio con la industria. El boicot a Ticketmaster, sostenido durante buena parte de la década, los convirtió en la banda que se permitía decir que no. Esa misma resistencia a hacer lo previsible los ha mantenido en activo treinta y cinco años después. Llevan más de 85 millones de discos vendidos y un sitio en el Rock and Roll Hall of Fame desde 2017.

La formación, sin embargo, ya no es la de toda la vida. Matt Cameron, batería desde 1998, dejó la banda en julio de 2025 tras 27 años. Pearl Jam no ha confirmado sustituto en público. Según varios medios estadounidenses, la banda ya tiene batería elegido, pero guarda el nombre en secreto. Lo revelará en directo el 27 de septiembre de 2026, en el Ohana Festival que el propio Vedder cofundó: su única fecha confirmada de 2026.

Discografía de Pearl Jam

Ten (1991)

Vs. (1993)

Vitalogy (1994)

No Code (1996)

Yield (1998)

Binaural (2000)

Riot Act (2002)

Pearl Jam (2006)

Backspacer (2009)

Lightning Bolt (2013)

Gigaton (2020)

Dark Matter (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo de Pearl Jam con una playlist que reúne sus temas más emblemáticos. Desde la intensidad de Alive hasta la melancolía de Black, cada canción es un testimonio de su evolución musical y su capacidad para conectar con el público. Esta selección es ideal para redescubrir su legado y disfrutar de su energía única, lista para escuchar aquí abajo.

Videoclip destacado

El videoclip de Alive de Pearl Jam es un emblema visual del grunge de los 90. Filmado en un entorno íntimo, captura la intensidad de la banda tocando en vivo mientras transmite una energía cruda y poderosa. Las tomas en blanco y negro resaltan la autenticidad del momento, reflejando la conexión emocional entre los integrantes y el público. Este video destaca como un símbolo de resistencia y esperanza, disponible aquí abajo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

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