Perfume Genius, el proyecto musical de Mike Hadreas, es una de las propuestas más cautivadoras del indie pop contemporáneo. Nacido en Seattle en 1981, Hadreas comenzó su carrera en 2008, explorando temas como la identidad, la vulnerabilidad y la lucha personal. Su álbum debut, Learning (2010), marcó el inicio de una trayectoria que combina lirismo íntimo y experimentación sonora. Con Put Your Back N 2 It (2012), consolidó su estilo, mientras que Too Bright (2014) lo llevó a nuevas alturas con el icónico tema Queen.

En 2017, lanzó No Shape, un álbum que amplió su paleta sonora con arreglos más ambiciosos. Set My Heart on Fire Immediately (2020) mostró una madurez artística, explorando el deseo y la conexión humana. Su trabajo más reciente, Ugly Season (2022), reafirma su capacidad para innovar y emocionar. Perfume Genius ha construido una sólida carrera desafiando convenciones y conectando profundamente con su audiencia.

Learning (2010)

Put Your Back N 2 It (2012)

Too Bright (2014)

No Shape (2017)

Set My Heart on Fire Immediately (2020)

Ugly Season (2022)

Glory (2025)

Explora el universo de Perfume Genius con una playlist que reúne sus temas más destacados. Desde la intensidad de Queen hasta la emotividad de Slip Away, cada canción es un testimonio de su habilidad para combinar letras profundas con producciones innovadoras. Esta selección es ideal para redescubrir su impacto en la música contemporánea. ¡Escúchalo aquí!

El videoclip de Queen es una obra visual que encapsula la esencia desafiante y empoderadora de Perfume Genius. Con una estética provocadora y una narrativa cargada de simbolismo, el video refleja la lucha contra los estereotipos y la opresión. Su impacto cultural y artístico lo convierte en un clásico moderno. ¡No te lo pierdas aquí!

