Sobre Peter Gabriel

Peter Gabriel (Woking, Inglaterra, 1950) es cantante, compositor y activista, conocido por haber sido la voz y flautista de Genesis durante su etapa más experimental antes de iniciar en 1975 una carrera en solitario marcada por la constante búsqueda sonora. Su quinto álbum, So (1986), lo convirtió en estrella global gracias a «Sledgehammer», mientras que trabajos posteriores como Us (1992) o Up (2002) profundizaron en su vertiente más introspectiva y experimental. Pionero de la world music, cofundó el festival WOMAD en 1982 y el sello Real World Records, plataforma que también ha servido de estudio a artistas como Puma Blue o RUTH. En 2023 regresó con i/o, su primer álbum de material inédito en más de veinte años, y desde enero de 2026 publica canciones de su nuevo álbum, o\i, undécimo de su carrera, siguiendo el calendario de las lunas llenas de todo el año, como puedes seguir en nuestra cobertura del anuncio y en la crónica de su último single, «I Belong To The Sky».

Discografía de Peter Gabriel

Peter Gabriel I («Car») – 1977

Peter Gabriel II («Scratch») – 1978

Peter Gabriel III («Melt») – 1980

– 1980 Peter Gabriel IV («Security») – 1982

So – 1986

– 1986 Us – 1992

– 1992 Up – 2002

i/o – 2023

o\i (2026, en curso de publicación)

Descubre sus canciones imprescindibles

Desde el funk luminoso de «Sledgehammer» hasta la introspección de «In Your Eyes» o «Solsbury Hill», la obra de Peter Gabriel combina pop de vanguardia, world music y art rock. Esta selección de Spotify recoge lo esencial de su carrera.

Videoclip Destacado

«Sledgehammer», dirigido por Stephen R. Johnson con animación de Aardman, sigue siendo el videoclip más icónico de Gabriel: se convirtió en el vídeo más emitido en la historia de MTV y ganó nueve premios MTV Video Music Awards en 1987, un récord que aún se mantiene.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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