Sobre Pink Floyd

Revolucionaron el rock en lo musical y en lo estético al ser copartícipes de la creación de la psicodelia, fueron pioneros de los discos conceptuales, llevaron el rock progresivo y sinfónico a las masas… Pink Floyd es, en definitiva, un grupo esencial. Esta recopilación te dará las claves para comprender y disfrutar de la intensa trayectoria del cuarteto, desde sus comienzos en el underground bajo el mando del genio Syd Barret, hasta sus días de gloria multitudinaria capitaneados por el dúo Waters-Gilmour.

Fuente: Apple Music

Discografía de Pink Floyd

The Piper at the Gates of Dawn (1967)

A Saucerful of Secrets (1968)

More (1969)

Ummagumma (1969)

Atom Heart Mother (1970)

Meddle (1971)

Obscured by Clouds (1972)

The Dark Side of the Moon (1973)

Wish You Were Here (1975)

Animals (1977)

The Wall (1979)

The Final Cut (1983)

A Momentary Lapse of Reason (1987)

The Division Bell (1994)

The Endless River (2014)

