Lo tenemos claro: tenemos aquí el grupo de rock alternativo más importante de la historia. Así de rotundos y tajantes nos ponemos con una banda que es capaz de esculpir dos discos que definieron el indie a finales de los 80: Surfer Rosa y Doolittle. Dos LP de potentes canciones surrealistas y creadoras de un estilo que podría resumirse como puro arte. Te invitamos a cantar estas canciones con la misma garra y gracia que su cantante, Black Francis, en las legendarias Gouge Away o Where Is My Mind?, o bien intentar imitar los sinuosos riffs del guitarrista Joey Santiago.

Discografía de Pixies

Surfer Rosa (1988)

Doolittle (1989)

Bossanova (1990)

Trompe le Monde (1991)

Indie Cindy (2014)

Head Carrier (2016)

Beneath the Eyrie (2019)

Doggerel (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

