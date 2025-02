Sobre Placebo

Placebo es una banda de rock alternativo británico formada en 1994 en Londres. Está compuesta por Brian Molko y Stefan Olsdal, y entre sus antiguos miembros se encuentran los bateristas Steve Hewitt y Steve Forrest. Desde su debut en 1996, la banda ha vendido más de un millón de copias de sus discos en el Reino Unido y más de ocho millones en todo el mundo. Su estilo ha evolucionado desde el rock gótico y el punk hasta un sonido más maduro y experimental.

Discografía de Placebo

Placebo (1996)

Without You I’m Nothing (1998)

Black Market Music (2000)

Sleeping With Ghosts (2003)

Meds (2006)

Battle for the Sun (2009)

Loud Like Love (2014)

Never Let Me Go (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

¡Descubre la playlist con las canciones más destacadas de Placebo! Esta selección incluye éxitos como Nancy Boy, Pure Morning y Every You Every Me, que muestran la evolución artística de la banda. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip más popular de Placebo, Every You Every Me. La actuación de la banda, liderada por Brian Molko, añade intensidad y profundidad, creando una experiencia visual que resuena con la introspección y la melancolía de la letra. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

