Sobre Porridge Radio

Porridge Radio, la banda británica de indie rock formada en Brighton en 2015, se caracteriza por su sonido visceral y letras profundamente emocionales. Liderada por la carismática vocalista, compositora y guitarrista Dana Margolin, la banda combina elementos de post-punk, shoegaze y pop alternativo, creando una experiencia sonora que oscila entre la melancolía introspectiva y la catarsis explosiva. Su álbum debut, Every Bad (2020), los catapultó a la fama internacional gracias a temas como Born Confused y Lilac, que destacan por la voz cruda de Margolin y su habilidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza. Le siguieron Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (2022), un trabajo que exploró el agotamiento y el desamor, y su cuarto álbum, Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me (2024), grabado en vivo y considerado por muchos su obra más intensa. En 2025, la banda anunció su separación tras una década de carrera, cerrando su legado con el EP The Machine Starts to Sing (2024), un epitafio musical que captura la esencia de su conexión como grupo. Con Georgie Stott en teclados y coros, Sam Yardley en batería y Dan Hutchins en bajo, Porridge Radio ha sido aclamada por su autenticidad y su capacidad para conectar con el público a través de una intensidad emocional sin filtros.

Fuente: Primavera Sound

Discografía de Porridge Radio

Rice, Pasta and Other Fillers (2016)

Every Bad (2020)

Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (2022)

Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me (2024)

The Machine Starts to Sing EP (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Porridge Radio con una selección de sus temas más icónicos, donde la voz desgarradora de Dana Margolin y las atmósferas envolventes de la banda te llevarán por un viaje emocional inolvidable. Desde el himno indie Lilac hasta el reciente y melancólico Sick of the Blues, esta playlist reúne lo mejor de su discografía, perfecta para quienes buscan descubrir la esencia de su indie rock cargado de pasión y honestidad. ¡No te pierdas la oportunidad de escuchar estas joyas que han definido su carrera!

Videoclip Destacado

El videoclip de Sick of the Blues, sencillo principal de Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me, es una puerta de entrada perfecta al mundo de Porridge Radio. Este video captura la energía cruda y la vulnerabilidad de la banda, con Dana Margolin al frente, mientras reflexiona sobre la búsqueda de la alegría en medio del dolor. Con una estética minimalista pero poderosa, el videoclip complementa la intensidad emocional de la canción, convirtiéndose en un testimonio visual del legado de la banda. ¡Dale play y déjate envolver por su magia!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!