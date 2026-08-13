Sobre Power Snatch

Power Snatch es el proyecto paralelo de Hayley Williams, vocalista de Paramore, junto al productor y compositor Daniel James, responsable de buena parte de Ego Death at a Bachelorette Party (2025), el tercer álbum en solitario de Williams. El dúo empezó a filtrar pistas desde el verano de 2025, cuando fans descubrieron una cuenta de Instagram vinculada al proyecto, y confirmó su existencia en febrero de 2026 con el estreno del sencillo “Assignment” en Apple Music 1, acompañado de EP1, su primer trabajo de tres canciones publicado en Bandcamp.

Desde entonces, Power Snatch ha mantenido un ritmo de publicación deliberadamente informal: versionaron “Perfect Hand” para el disco de versiones de This Is Lorelei, colaboraron con la artista londinense Tiberius b en los singles “Great” y “Training”, y en agosto de 2026 sorprendieron con EP2, su segundo EP, publicado sin previo aviso. El proyecto funciona como un espacio sin la maquinaria de Paramore ni de la carrera en solitario de Williams: lanzamientos rápidos, estética DIY y una identidad sonora que va del alt-rock noventero a texturas más oscuras y cercanas al trip-hop.

Discografía de Power Snatch

EP1 (2026) — “DMs”, “Duh”, “Hole in the Ceiling”

“Assignment” (single, 2026)

“Perfect Hand” (Power Snatch Version) (single, 2026)

“Training” / “Great” (single junto a Tiberius b, 2026)

EP2 (2026) — “Machete”, “New Legs”, “Born Dead”, “Hell Is a Hallway”

Descubre sus canciones imprescindibles

Al ser un proyecto tan reciente, su catálogo cabe entero en un puñado de canciones, pero ya deja claro hacia dónde apunta: la crudeza post-punk de “Assignment”, el homenaje a This Is Lorelei en “Perfect Hand” y el giro más oscuro de “Machete” o “Born Dead” en EP2. Escucha lo esencial de Power Snatch aquí:

Videoclip Destacado

“Great”, publicado junto a Tiberius b en junio de 2026, es uno de los momentos más luminosos del catálogo todavía breve de Power Snatch: una colaboración que suaviza por un momento la crudeza habitual del proyecto sin perder su carácter directo. Dale al play:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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