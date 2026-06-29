Sobre Primal Scream

Primal Scream nacieron en Glasgow en 1982 de la mano de Bobby Gillespie y Jim Beattie. Gillespie compatibilizó durante un tiempo la voz del grupo con su puesto de baterista en The Jesus and Mary Chain, hasta que optó por dedicarse en exclusiva a Primal Scream. Sus primeros álbumes, dentro del indie pop de Creation Records, eran prometedores pero no anticipaban lo que estaba por llegar.

La transformación llegó a través del acid house. El productor Andrew Weatherall remezclò una de sus canciones en 1990 y el resultado fue «Loaded»: un éxito inmediato que abrió la puerta a Screamadelica (1991), obra que fusionó rock, dub, house, gospel y psicodelia en una misma experiencia. El álbum ganó el primer Mercury Prize de la historia en 1992 y sigue siendo considerado uno de los discos más importantes de la música británica. Desde entonces, Primal Scream no han dejado de mutar: del rock sureño al krautrock, del punk industrial a la electrónica más oscura, siempre fieles a su instinto de incomodidad y resistencia frente a lo convencional.

La formación actual gira en torno a Gillespie (voz), el guitarrista Andrew Innes y el batería Darrin Mooney. En noviembre de 2025 falleció Gary «Mani» Mounfield, bajista que se unió al grupo en 1996 y cuya presencia marcó algunos de sus discos más radicales, incluyendo toda la trilogía del búnker. En 2026, la banda regresa con las reediciones ampliadas de «The Bunker Trilogy» y una gira en la que interpretarán XTRMNTR al completo.

Discografía de Primal Scream

Sonic Flower Groove (1987)

Primal Scream (1989)

Screamadelica (1991)

Give Out But Don’t Give Up (1994)

Vanishing Point (1997) — parte de «The Bunker Trilogy»

XTRMNTR (2000) — parte de «The Bunker Trilogy»

Evil Heat (2002) — parte de «The Bunker Trilogy»

Riot City Blues (2006)

Beautiful Future (2008)

More Light (2013)

Chaosmosis (2016)

Come Ahead (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Cuatro décadas de reinvención sin brújula fija hacen difícil elegir por dónde entrar al universo de Primal Scream. Esta playlist oficial recorre lo esencial: desde el éxtasis de «Loaded» y «Movin’ On Up» hasta la rabia industrial de «Kill All Hippies» o la oscuridad dub de «Kowalski». Una banda que nunca suena igual a sí misma, pero siempre reconocible.

Videoclip destacado

«Loaded» no es solo la canción que lo cambió todo para Primal Scream: es uno de los momentos fundacionales del encuentro entre el rock y la cultura de club en el Reino Unido. Andrew Weatherall tomó una grabación de la banda, la desmontó pieza a pieza y construyó algo que ninguno de los dos mundos había oído antes. El vídeo, con Bobby Gillespie al frente y la iconografía de The Wild Angels de fondo, sigue siendo tan magnético hoy como en 1990.

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