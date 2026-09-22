Sobre Protomartyr

Protomartyr forman en Detroit en 2010, con Joe Casey (voz), Greg Ahee (guitarra, coproductor), Scott Davidson (bajo) y Alex Leonard (batería), la misma formación que sostiene la banda desde entonces sin un solo cambio. Debutan con No Passion All Technique (2012) y se consolidan con Under Color of Official Right (2014) y The Agent Intellect (2015), discos que definen su post-punk corrosivo, construido sobre la voz semihablada de Casey y su mirada crítica hacia la violencia institucional, el patriarcado y la decadencia estadounidense. Les siguen Relatives in Descent (2017), Ultimate Success Today (2020) y Formal Growth in the Desert (2023, grabado en Sonic Ranch, Texas). En septiembre de 2026 publican Hotel Usona, su séptimo álbum, primera colaboración con el productor Dave Fridmann (Flaming Lips, Sleater-Kinney, MGMT) y presentado por Iggy Pop, vecino de Detroit y viejo admirador de la banda, como un trabajo «altamente temático y sinfónico en su alcance». El disco imagina la América actual como un hotel decadente, con cada canción habitada por un huésped distinto.

Discografía de Protomartyr

No Passion All Technique (2012)

Under Color of Official Right (2014)

The Agent Intellect (2015)

Relatives in Descent (2017)

Ultimate Success Today (2020)

Formal Growth in the Desert (2023)

Hotel Usona (Próximamente, 25 de septiembre de 2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Protomartyr, donde la voz semihablada de Joe Casey narra la decadencia americana sobre guitarras angulosas y bajos insistentes. Una playlist para entender por qué llevan más de una década siendo una de las bandas más corrosivas y lúcidas del post-punk contemporáneo.

Videoclip Destacado

El videoclip de «Sounds We Cannot Hear» está protagonizado por el actor Nate Varrone (conocido por su papel en The Bear), que interpreta a un hombre que celebra solo su 38 cumpleaños en un restaurante hibachi, perdiendo la compostura poco a poco a medida que avanza la noche. Una imagen que encaja con la parálisis de la vida moderna que describe la letra, entre el scroll infinito y el ruido de fondo constante.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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