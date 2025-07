Sobre Pulp

Pulp, formada en Sheffield, Inglaterra, en 1978, es una de las bandas más emblemáticas del britpop, liderada por el carismático Jarvis Cocker (voz, guitarra) junto a Candida Doyle (teclados), Nick Banks (batería), Mark Webber (guitarra) y Steve Mackey (bajo, fallecido en 2023). Aunque sus primeros trabajos, como It (1983) y Freaks (1987), pasaron desapercibidos, alcanzaron el éxito en los 90 con His ‘n’ Hers (1994), que les valió una nominación al Mercury Prize gracias a temas como Babies y Lipgloss. Su obra maestra, Different Class (1995), con himnos como Common People y Disco 2000, se convirtió en un fenómeno cultural, alcanzando el número uno en el Reino Unido y ganando el Mercury Prize en 1996. Este álbum, con su mezcla de pop, glam y letras mordaces sobre la vida británica, definió el britpop junto a Oasis y Blur. Le siguieron This Is Hardcore (1998), más oscuro, y We Love Life (2001), antes de una pausa en 2002. Pulp se reunió en 2011 para giras y lanzó el sencillo After You en 2013. En 2023, tras la muerte de Mackey, Cocker lideró una gira conmemorativa, consolidando su legado como cronistas irónicos y poéticos de la clase trabajadora británica.

Discografía de Pulp

It (1983)

Freaks (1987)

Separations (recorded in 1989; released in 1992)

His ‘n’ Hers (1994)

Different Class (1995)

This Is Hardcore (1998)

We Love Life (2001)

More (2025)

Sumérgete en el universo de Pulp, donde el ingenio lírico de Jarvis Cocker se combina con melodías infecciosas de pop y glam. Desde la crítica social de Common People hasta la nostalgia bailable de Disco 2000 y la intensidad de This Is Hardcore, esta playlist reúne los himnos que definieron una era y siguen resonando con su humor y emoción. ¡Enciende tus altavoces y vive la magia del britpop!

El videoclip de Common People, dirigido por Pedro Romhanyi en 1995, es una joya visual que captura la energía y la crítica social de Pulp. Rodado con una estética vibrante que mezcla colores saturados y un estilo retro, muestra a Jarvis Cocker narrando la historia de una chica rica fascinada por la vida de la clase trabajadora, con escenas en un supermercado, bares y calles de Londres. La coreografía excéntrica de Cocker y la ironía visual hacen de este vídeo un emblema del britpop, tan pegajoso como provocador. ¡No te lo pierdas!

