Sobre Queen

Queen es una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock, formada en Londres en 1970. Integrada por Freddie Mercury (voz principal y piano), Brian May (guitarra y coros), Roger Taylor (batería y coros) y John Deacon (bajo), Queen se destacó por su estilo musical ecléctico que abarcaba desde el rock progresivo y el heavy metal hasta la ópera y el pop. Su álbum A Night at the Opera (1975) incluye la icónica canción Bohemian Rhapsody, que se convirtió en un himno generacional. A lo largo de su carrera, Queen lanzó numerosos éxitos como We Will Rock You, We Are the Champions y Another One Bites the Dust. La banda continuó su éxito mundial hasta la trágica muerte de Freddie Mercury en 1991. A pesar de su pérdida, Queen sigue siendo una influencia perdurable en la música y la cultura popular.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Queen

Queen (1973)

Queen II (1974)

Sheer Heart Attack (1974)

A Night at the Opera (1975)

A Day at the Races (1976)

News of the World (1977)

Jazz (1978)

The Game (1980)

Flash Gordon (1980)

Hot Space (1982)

The Works (1984)

A Kind of Magic (1986)

The Miracle (1989)

Innuendo (1991)

Made in Heaven (1995)

Descubre sus canciones imprescindibles

Descubre la playlist con las principales canciones de Queen y sumérgete en su música atemporal. Desde Bohemian Rhapsody hasta Radio Ga Ga, esta selección te llevará a través de los temas más representativos de su carrera. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip más conocido de Queen, Bohemian Rhapsody. Este video captura la esencia de su estilo y la genialidad de sus composiciones. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones y nuestro perfil oficial de WhatsApp!