Sobre Queens of the Stone Age
Queens of the Stone Age (QOTSA), formada en 1996 en Palm Desert, California, es una banda pionera del stoner rock y rock alternativo, liderada por el carismático Josh Homme (voz, guitarra). Surgida tras la disolución de Kyuss, la banda debutó con Queens of the Stone Age (1998), un álbum crudo que sentó las bases de su sonido “robot rock”: riffs pesados, ritmos hipnóticos y una mezcla de psicodelia y hard rock. Con cambios constantes en su formación, Homme ha sido el núcleo creativo, acompañado desde 2013 por Troy Van Leeuwen (guitarra), Michael Shuman (bajo), Dean Fertita (teclados, guitarra) y Jon Theodore (batería). Discos como Rated R (2000) y Songs for the Deaf (2002), con colaboraciones de Mark Lanegan y Dave Grohl, los catapultaron al éxito comercial, con éxitos como No One Knows y Go With the Flow. Su evolución abarca Lullabies to Paralyze (2005), Era Vulgaris (2007), …Like Clockwork (2013), Villains (2017) y In Times New Roman… (2023), explorando desde el pop psicodélico hasta el rock visceral, y les ha valido cuatro nominaciones a los Grammy. Tras superar un cáncer y una operación de urgencia que obligó a parar la gira en 2024, la banda ha vuelto con fuerza: publicaron el directo Alive in the Catacombs, estrenaron “Easy Street” junto a Nikki Lane y han confirmado Perfecth, su noveno álbum, para el 30 de octubre de 2026 vía Matador Records.
Discografía de Queens of the Stone Age
- Queens of the Stone Age (1998)
- Rated R (2000)
- Songs for the Deaf (2002)
- Lullabies to Paralyze (2005)
- Era Vulgaris (2007)
- …Like Clockwork (2013)
- Villains (2017)
- In Times New Roman… (2023)
- Perfecth (2026)
Descubre sus canciones imprescindibles
Sumérgete en el desierto sonoro de Queens of the Stone Age, donde riffs abrasadores y melodías adictivas se funden en un cóctel de rock puro. Desde la explosiva No One Knows hasta la hipnótica Make It Wit Chu y la introspectiva I Sat by the Ocean, esta playlist reúne los himnos que han definido su legado. ¡Enciende el volumen y déjate llevar por su energía cruda!
Videoclip Destacado
El videoclip de No One Knows, dirigido por Michel Gondry y Dean Karr, es una obra maestra visual que captura la intensidad visceral de Queens of the Stone Age. Estrenado en 2002 como parte de Songs for the Deaf, el vídeo combina imágenes surrealistas de Josh Homme y la banda tocando en un paisaje desértico con una narrativa onírica donde un ciervo persigue a Homme, reflejando el caos controlado de la canción. Su estética cruda y psicodélica lo convierte en un icono del rock de los 2000.
PRÓXIMOS CONCIERTOS
No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.
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