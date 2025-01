Sobre Quique González

Quique González es un destacado cantante y compositor español de rock, nacido en Madrid en 1973. Desde sus inicios en 1998 con el álbum Personal, ha demostrado ser un artista versátil y apasionado. Su carrera ha estado marcada por la colaboración con otros grandes nombres de la música española, como Enrique Urquijo y Carlos Raya. A lo largo de los años, ha lanzado una serie de álbumes que han sido aclamados tanto por la crítica como por sus seguidores. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Salitre 48, Kamikazes enamorados y Daiquiri Blues. En 2021, lanzó su álbum más reciente, Sur en el valle, consolidando su posición como uno de los referentes del rock en español.

Discografía de Quique González

Personal (1998)

Salitre 48 (2001)

Pájaros mojados (2002)

Kamikazes enamorados (2003)

La noche americana (2005)

Ajuste de cuentas (2006)

Avería y redención (2007)

Daiquiri Blues (2009)

Delantera mítica (2013)

Me mata si me necesitas (2016)

Las palabras vividas (2019)

Sur en el valle (2021)

Copas de Yate (Vol. 1) (2023)

Para los amantes del rock español, Quique González ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde la melancolía de Aunque tú no lo sepas hasta la energía de Kamikazes enamorados, su música te transportará a un mundo de emociones y letras profundas. No te pierdas temas como Salitre, Se nos iba la vida y Charo. ¡Escúchalo aquí!

El videoclip de Charo de Quique González es una obra que destila intimidad y poesía visual. Esta canción de carretera nos narra el viaje interior en el que se sumerge la protagonista de la historia, la dualidad de sus sentimientos y las llegadas al límite. Vemos la rebeldía y la dulzura que, junto a la canción, nos traslada al mundo de aquella chica que espera en el norte. ¡No te lo pierdas aquí!

