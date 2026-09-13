Sobre Rachel Chinouriri

Rachel Chinouriri (Kingston upon Thames, 1 de noviembre de 1998) es cantante y compositora británica, criada en Croydon dentro de una familia de origen zimbabuense. Empezó compartiendo canciones en SoundCloud y firmó con Parlophone en 2018, año en que publicó su primer single, «So My Darling», que resurgió en TikTok cuatro años después. Tras el EP Mama’s Boy (2019) y el minialbum Four° in Winter (2021) —cuyo sencillo «Give Me a Reason» fue nominado al Ivor Novello—, llegó el EP Better Off Without (2022), antes de girar como telonera de Lewis Capaldi y Louis Tomlinson.

Su debut en formato álbum, What a Devastating Turn of Events (2024), entró en el top 20 británico y fijó su estilo entre el indie pop y el revival britpop. Le siguieron el EP Little House (2025) y colaboraciones con Cat Burns y Sombr, además de su versión de «The Scientist» de Coldplay. Actualmente prepara su segundo álbum, I Think I Spoke Too Soon, previsto para el 16 de octubre de 2026 vía Parlophone, del que ya ha adelantado los singles «One Song Away From Crying» y «Make Believe».

Discografía de Rachel Chinouriri

What a Devastating Turn of Events (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Rachel Chinouriri, te invitamos a escuchar This Is Rachel Chinouriri, la playlist oficial de Spotify. Esta lista incluye temas como The Hills, Never Need Me y So My Darling.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más recientes de Rachel Chinouriri es One Song Away From Crying, que sigue a la artista huyendo de una fiesta que no soporta hacia un espacio onírico bañado en azul eléctrico, un giro visual que traduce la crisis de autoestima de la letra en clave casi de ciencia ficción doméstica. Lo dirige Dora Paphides, habitual del pop británico actual con vídeos para Sugababes («Jungle»), Ella Eyre, The Last Dinner Party y Perrie. Puedes verlo en YouTube a través de este enlace.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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