Sobre Rage Against The Machine

La banda estadounidense Rage Against The Machine se formó en Los Ángeles a comienzos de los años 90 y rápidamente se convirtió en un referente del rap metal gracias a su explosiva mezcla de géneros y su fuerte compromiso político. Liderados por el carismático vocalista Zack de la Rocha y el innovador guitarrista Tom Morello, el grupo canalizó la rabia social en himnos incendiarios como Killing in the Name, Bulls on Parade o Guerrilla Radio. Su álbum debut homónimo, publicado en 1992, marcó un antes y un después en la música alternativa, y fue seguido por otros trabajos igual de contundentes que consolidaron su estatus como banda de culto.

Con letras que denuncian el racismo, el imperialismo y la opresión, Rage Against The Machine no solo dejó huella en lo musical, sino también en lo ideológico. Aunque se disolvieron en el año 2000, han protagonizado varias reuniones desde 2007, principalmente para actuar en directo. Su legado sigue vivo en millones de oyentes mensuales y en una discografía que no ha perdido vigencia.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Rage Against The Machine

Rage Against the Machine (1992)

Evil Empire (1996)

The Battle of Los Angeles (1999)

Renegades (2000)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Rage Against The Machine, te recomendamos esta playlist que reúne sus temas más emblemáticos. Desde los riffs demoledores de Killing In The Name hasta la furia de Bulls on Parade, cada canción es una declaración de principios. Ideal para entender por qué esta banda sigue siendo una referencia del rock contestatario.

Videoclip Destacado

El videoclip de Killing in the Name es, sin duda, el más icónico de Rage Against The Machine. Con imágenes enérgicas y una puesta en escena cruda, refleja a la perfección el espíritu combativo de la banda. Una pieza audiovisual que sigue impactando décadas después de su estreno.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

