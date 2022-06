Sobre Razorlight

La banda británica de indie rock Razorlight nació en Londres en 2002 de la mano del vocalista y guitarrista Johnny Borrell y del guitarrista y vocalista (y expatriado sueco) Björn Ågnen. Tras una poderosa actuación en el festival de música South by Southwest en 2004, su álbum debut Up All Night fue aclamado por su elegante y efervescente mezcla de sensibilidades de estilo Strokes y su calma post Brit-pop. Actuaciones adicionales como teloneros de Queen y Oasis proporcionaron a Razorlight algunas de sus mayores audiencias de 2005. El segundo trabajo del grupo llegó el verano de 2006, donde se encontraba su primer single en conquistar las listas de éxitos, «America«. El álbum también llegó a ser número uno en las listas británicas y obtuvo varios discos de platino. Razorlight adoptó un estilo dirigido al gran público en su trabajo Slipway Fires de 2008. Tras unos años de parón, la banda volvió con una formación donde solo quedaba Borrell para publicar el álbum Olympus Sleeping en 2018. Ahora, la formación original ha vuelto y se preparan para lanzar un nuevo disco.

Fuente: Apple Music

Discografía de Razorlight

Up All Night (2004)

Razorlight (2006)

Slipway Fires (2008)

Olympus Sleeping (2018)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

