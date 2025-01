Sobre R.E.M.

R.E.M. es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Athens, Georgia, en 1980. La banda fue fundada por Michael Stipe (voz), Peter Buck (guitarra), Mike Mills (bajo) y Bill Berry (batería hasta 1997). Su primer sencillo, Radio Free Europe, lanzado en 1981, les dio reconocimiento en la escena musical. Su álbum debut, Murmur (1983), fue aclamado por la crítica y estableció su reputación como pioneros del rock alternativo. Con el lanzamiento de Document (1987) y Green (1988), R.E.M. alcanzó un éxito comercial significativo. Su álbum Out of Time (1991), que incluye el éxito Losing My Religion, les catapultó a la fama mundial. A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado con diversos estilos musicales, desde el folk rock hasta la música electrónica. Su último álbum de estudio, Collapse into Now (2011), fue bien recibido por la crítica y los fans.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music.

Discografía de R.E.M.

Murmur (1983)

Reckoning (1984)

Fables of the Reconstruction (1985)

Lifes Rich Pageant (1986)

Document (1987)

Green (1988)

Out of Time (1991)

Automatic for the People (1992)

Monster (1994)

New Adventures in Hi-Fi (1996)

Up (1998)

Reveal (2001)

Around the Sun (2004)

Accelerate (2008)

Collapse into Now (2011)

Descubre sus canciones imprescindibles

Descubre la playlist con las principales canciones de R.E.M. y sumérgete en su música única. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip más conocido de R.E.M., Losing My Religion. ¡Disfrútalo aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones y nuestro perfil oficial de WhatsApp!