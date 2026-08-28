Sobre Remi Wolf

Remi Wolf, nacida Remi Francis Wolf en Palo Alto (California) en 1996, es una cantautora y productora estadounidense conocida por un pop excéntrico y maximalista que mezcla funk, soul y psicodelia con letras desprejuiciadas y un enorme sentido del humor. Antes de dedicarse a la música fue esquiadora júnior olímpica y concursante de American Idol en 2014, y completó sus estudios de música en la Universidad del Sur de California.

Wolf debutó de forma independiente con el EP You’re A Dog! (2019) y firmó poco después con Island Records, sello con el que publicó I’m Allergic To Dogs! (2020), EP que incluía Photo ID, canción que se volvió viral en TikTok y sigue siendo su tema más escuchado. A esa etapa siguió el álbum de remezclas We Love Dogs! (2021), con colaboraciones de nombres como Beck.

Su álbum debut, Juno (2021), la instaló de inmediato como una de las artistas más celebradas de su generación gracias a su imaginería desbordante y sus melodías elásticas. Esa fórmula se amplió en 2024 con Big Ideas, segundo álbum con el que llevó su sonido a estadios y festivales, incluyendo su participación como telonera en el Guts World Tour de Olivia Rodrigo. Tras dos años de silencio discográfico, Wolf ha regresado en 2026 con el single “Twiggy” y el anuncio de Mud, su tercer álbum, previsto para el 9 de octubre de 2026 vía EMI y marcado por un giro hacia un sonido más orgánico y desnudo.

Discografía de Artista

Juno (2021)

Big Ideas (2024)

Mud (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en su universo sonoro, esta playlist es el punto de partida perfecto. Desde el himno viral Photo ID hasta la energía disco de Cinderella, pasando por joyas como Michael y Toro, cada canción es una muestra de su capacidad para convertir el caos en fiesta. ¡Dale al play y déjate llevar!

Videoclip Destacado

El videoclip de Photo ID, con su animación 3D desbordante de color, es una perfecta carta de presentación del universo visual de Remi Wolf: caótico, lúdico y absolutamente pegadizo. Es el punto de entrada ideal para quienes todavía no conocen su propuesta.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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